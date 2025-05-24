澎湖花火節血淚史 「追逐花火的男人」娓娓道來

澎湖花火燦爛背後，還有一段空難悲慘歷史。（呂展源提供）

2025/05/24 08:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕2002年5月25日澎湖上空發生華航空難，不僅奪走225條寶貴人命，也是現今澎湖國際海上花火節的由來，對澎湖花火最「死忠」的粉絲，就是追逐花火的男人呂展源，年年都到澎湖拍攝花火升空美景。

呂展源表示，525澎湖華航空難，一架由桃園國際機場飛往香港赤臘角機場的華航班機，在澎湖縣馬公市外海高空上解體墜毀，為台灣境內史上最嚴重空難，其失事原因被判定為維修失當。當時重創澎湖觀光產業，為了振興離島觀光產業，華航與澎湖縣政府合作「千萬風情在菊島」系列活動。

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當年農曆七夕，華航空姐、空少變裝登台演出，穿起火紅的蓬蓬裙，在澎湖的漁人碼頭表演「紅磨坊」舞碼，空姐們窈窕的身材，來一段美腿的康康舞，在賣力演出下，現場觀眾High到最高點！當晚除了有大型的戶外歌舞表演活動外，附近漁人碼頭還有長達半小時精彩的高空煙火秀，將七夕情人節的氣氛帶到最高潮。

由於澎湖漁人碼頭結合音樂表演的煙火秀一炮而紅，隔年2003年澎湖縣政府與多家航空公司、船運公司、飯店及民間業者共同配合，正式舉辦第一屆澎湖海上花火節，並將活動地點移至觀音亭海濱公園舉行，邀請國內知名歌手、團體前往演出，並設計許多的高空煙火秀。澎湖海上花火節結合動人的音樂，浪漫的氣氛及精彩的煙火秀，成為澎湖觀光金字招牌。

呂展源熱衷追求拍攝花火之美，對於澎湖國際海上花火節如數家珍。（呂展源提供）

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