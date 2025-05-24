捕撈小管驚見龐然大物！澎湖漁民「23公斤土魠」手到擒來

蔡姓漁民捕撈小管，卻意外捕獲二十三公斤土魠。（蔡姓漁民提供）（記者劉禹慶攝）

2025/05/24 08:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕時序進入小管產季，澎湖各地漁船紛紛出港捕撈，西嶼蔡姓漁民昨（23）日晚出海捕捉小卷，當水燈放下海中，各式趨光魚兒及小管都紛紛游至船邊，正準備大展身手之際，卻意外出現一條不速之客，23公斤土魠追蹤小魚而至，成了上天掉下來的禮物。

暗夜之中，追逐小魚的土魠身影龐大，在強光水面中，顯得格外搶眼，蔡姓船長連忙放下手邊工作，費盡九牛二虎之力，終於將這尾土魠捕捉上船，才繼續安心繼續捕捉小管，畢竟時令盛產才是王道，這個季節是小管盛產期，味道最為鮮美，同時也是最高價時刻，因此蔡姓船長照原定計畫捕捉完小管，才返回馬公港卸貨，並進行拍賣。

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由於現在並非土魠盛產時節，回到馬公後，23公斤土魠僅以每公斤500元售出，與農曆年前高峰期，每公斤2300元的四分之一售價都不到，主要是「白金」土魠名列澎湖三金之一，農曆年前為價格高峰，年後因抱卵油脂下降，連帶價格滑落。

每年入冬以後即是澎湖土魠魚的盛產季節，野生土魠魚年年都會在冬季迴游到澎湖海域，進行捕食，因此在澎湖海域所捕獲的土魠魚，體型會特別肥美且接近橢圓形，也是價格最高時，通常以每公斤加百元價格為常價，手釣價格更高，所以被稱為澎湖「白金」，但農曆年後，由於土魠魚抱卵，體型就會偏瘦油脂減少，影響到價格，甚至出現價格對半砍。

23公斤土魠以每公斤500元售出。（蔡姓漁民提供）

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