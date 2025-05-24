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    澎湖民間自組隊伍參賽 世壯運法式滾球勇奪金牌

    澎湖「東光體育法式滾球俱樂部」，今年世壯運勇奪金牌。（東光體育法式滾球俱樂部提供）（記者劉禹慶攝）

    澎湖「東光體育法式滾球俱樂部」，今年世壯運勇奪金牌。（東光體育法式滾球俱樂部提供）（記者劉禹慶攝）

    2025/05/24 07:25

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕離島雖然資源有限，但許多民眾卻熱愛運動，雖然土法煉鋼，但也玩出不少名堂。今年世壯運賽場上，就有1支由澎湖在地民間自組的「東光體育法式滾球俱樂部」代表隊脫穎而出，榮獲3人賽混合組「冠軍」及男雙組「銅牌」，為澎湖寫下體育史上的光榮篇章，並再創造澎湖之光紀錄。

    這支隊伍由吳必東擔任領隊、蕭啟育擔任教練，選手包括劉馨潔、戴求實、吳必東與蕭啟育，組成跨世代、跨文化的堅強陣容。他們以絕佳默契與紮實技術，在國際賽場上力克群雄，自費組隊出國比賽，為澎湖爭光。

    東光體育法式滾球俱樂部自2019年成立以來，教練蕭啟育堅持每日風雨無阻，在澎湖縣立體育場與文光國小場地訓練，從早期的零星加入成員，逐步發展出在地扎根、與國際連結的堅實團隊，榮獲金牌喜訊傳回澎湖，家鄉父老及親友都引以為榮。

    蕭啟育同時致力推廣法式滾球至校園基層，每週定期於白沙國中與西嶼國中指導球技，培養下一代運動人才。此次世壯運的金牌，不僅是對選手們勤練不懈的肯定，更象徵著澎湖體育自主發展的可能性與堅韌精神。

    在離島資源有限的條件下，法式滾球在蕭啟育的帶領下以實力證明「即使沒有職業背景與體制資源，只要有熱情與堅持，一樣能站上國際最高舞台。」

    「東光體育法式滾球俱樂部」，跨世代組合成軍。（東光體育法式滾球俱樂部提供）（記者劉禹慶攝）

    「東光體育法式滾球俱樂部」，跨世代組合成軍。（東光體育法式滾球俱樂部提供）（記者劉禹慶攝）

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