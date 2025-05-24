「台灣觀光100亮點」6月主打星 「澎湖跳島．嶼海時光慢旅行」吸客

吉貝則是石滬的故鄉，數量及密度都高居全澎之冠。（澎管處提供）

2025/05/24 07:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光署帶領各縣市推動「台灣觀光100亮點」6-8月主打星發表，澎湖縣政府推出「澎湖跳島．嶼海時光慢旅行」6月主打星，活動時間從6月持續到9月，搭配澎湖國際海上花火節熱潮，希望讓每一位遊客在欣賞煙火之餘，也能透過跳島旅遊看見澎湖更深層的美。

此次活動聚焦於澎湖白沙鄉吉貝嶼、員貝嶼、鳥嶼，以及後寮村。每一個島嶼、每一個村落，都有自己獨特的自然與人文資源，吉貝有世界級的石滬文化及絕美沙尾景觀；員貝的「筆」「硯」及「百摺裙」般的柱狀玄武岩地景極具賞景趣味；鳥嶼潮間帶生態豐富，是觀察海洋生命的寶庫；而後寮村保有原味的古厝與傳統聚落，以及夢幻的天堂路秘境。推出8梯次的深度體驗遊程，帶領旅客走進澎湖、深入小島，體驗澎湖最獨具魅力的跳島旅遊。

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同時，澎湖縣政府也結合在地力量，邀集在地商家響應此次旅遊優惠計畫，涵蓋旅宿飯店、特色餐廳、伴手禮與旅遊體驗等，推出「嶼海時光慢旅行．好康享不停」活動。遊客利用社群媒體的打卡分享功能就能獲得商家提供的消費折扣與優惠。另外，配合交通部觀光署推動的電子集章抽獎活動，6月到澎湖指定景點集章，就可參加澎湖在地的海島伴手禮抽獎。

旅遊處希望透過此次跳島慢旅行的推動，讓大家看見澎湖的深度、人文、故事與永續精神。誠摯邀請民眾一起在這個夏天，用腳步去踏訪每一座島嶼的風景，用心體會澎湖的節奏與溫度。

後寮是澎湖哈密瓜故鄉，還有天堂路秘境。（記者劉禹慶攝）

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