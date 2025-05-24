週末梅雨鋒面來襲！3地防雷雨 2縣市續飆36度高溫

今天（24日）鋒面通過，各地降雨機率提高，中部以北、東北部及東部陸續會有短暫陣雨或雷雨，並有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。（資料照）

2025/05/24 06:56

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（24日）鋒面通過，各地降雨機率提高，中部以北、東北部及東部陸續會有短暫陣雨或雷雨，並有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，外出請留意天氣變化，盡量避免前往山區活動。

今日氣溫方面，由於東北季風增強，今日北部及東北部氣溫下降，天氣轉涼，白天高溫約25、26度，到了晚上會降到22、23度左右，中部及花蓮氣溫也會下降些，高溫約29至31度。至於其他地區較不受影響，高溫仍有32至35度，屏東及台東仍容易出現局部36度左右高溫，氣象署也持續對2縣市發布高溫資訊，且台東有焚風發生的機率，至於中南部及花東低溫約25、26度。

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氣象署提醒，因東北風增強，台南以北、恆春半島及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日鋒面通過，受降雨洗除作用影響，空品多為良好；金門、馬祖夜晚及清晨易有局部霧或低雲影響能見度；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

未來天氣方面，週日、下週一東北季風影響，中部以北、東北部及東部整天偏涼，其他地區早晚亦涼；週日鋒面位於巴士海峽，各地降雨機率仍高，有局部短暫陣雨，尤其南台灣在鋒面附近天氣仍不穩定，易有雷雨，並且有局部較大雨勢發生的機率，下週一中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

下週二起東北季風減弱，白天氣溫略回升；水氣偏少，僅東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部近山區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

下週三偏東風影響，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨；鋒面逐漸接近，西半部地區漸轉為有局部短暫陣雨，並且愈晚雨勢愈大。下週四鋒面影響，天氣不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨，並且在西半部、東北部及東部地區易有短延時強降雨，西半部地區並有局部大雨發生的機率。

下週五鋒面又移動到巴士海峽，南部、東部及東南部地區較接近鋒面，天氣仍不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地降雨趨緩，轉為零星短暫陣雨。

下週六東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 27 27 ~ 29 28 ~ 32 26 ~ 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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