屏東縣境最高峰咖啡 「星空下的咖啡節」今明登場

星空下的咖啡節今天開幕，眾人種下咖啡樹苖。（記者陳彥廷攝）

2025/05/23 23:24

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東知名的聖山北大武山標高3092公尺，所在地的泰武鄉鄉公所，也藉地利優勢推動「3092」品牌，其中就以知名的泰武咖啡打頭陣，泰武鄉公所週五、六舉辦「星空下的咖啡節」，原民會主委曾智勇特地回屏東參加，在品嘗了馳名國內外的泰武咖啡後，是直說「真的很香」。

屏東咖啡種植規模約250公頃左右，是全台數一數二大的咖啡種植地，產地集中於山區，近年已成為部落重要產業，不僅種植面積大，品種歷史可追溯自日治時期所引進的「阿拉比卡」中「鐵畢卡」品系。

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活動開幕，泰武鄉公所邀請原住民族委員會主委曾智勇及相關單位一起在台上種下咖啡樹苖，大家也嘗試的搖起混搭在地特產的蜂蜜的咖啡，鄉長潘明福指出，泰武是全台數一數二產量的單一鄉鎮，主要種植「鐵畢卡」品質優良，但國人對泰武咖啡的印象還不太深厚，相當可惜，將持續推動咖啡產業。

潘明福說，北大武山不僅是排灣族的聖山，更是屏東、甚至南部最高峰，泰武也是北大武山的入山要道，因此以標高「3092」作為泰武的品牌，結合地理行銷鄉內的農特產，他指出，泰武的咖啡種來自日治時期所遺留的80年以上老樹，品系極為純粹，再配合得天獨厚的氣候，現在也是全台最大有機咖啡的單一產區。

「好喝！」曾智勇則說，屏東三地門及泰武的品系是純的「鐵畢卡」，口感溫和回甘，酸度中等，若採淺度烘焙，喝起來有花香、果香、蜜香，深焙則有堅果、黑巧克力芳香，雖然不易栽種，但在台灣山區因為已適應近百年還有農業單位的馴化，在屏東生長狀況良好，這個活動結合在地文化、觀光與產業資源，不僅提升泰武咖啡的品牌能見度，也為原鄉經濟注入新活力，歡迎國內外咖啡愛好者前來，感受泰武咖啡的獨特魅力。

泰武鄉公所指出，活動在泰武鄉舊武潭咖啡廣場舉辦，有超過20個攤位展售包括原鄉咖啡、手沖體驗、創意調酒、在地風味小吃、手工藝品及農特產品，還有生活體驗及排灣琉璃求生手環、皮雕鑰匙圈、奶霜衛生紙盒、手作體驗咖啡，認識咖啡從土地到口中的旅程，此外還有五二○星空餐桌限量販售及連兩天的夜間的樂團表演，歡迎全台民眾登高不僅避暑，還能邊品嘗咖啡並遠眺屏東平原美景。

此外，鄉公所也貼心安排潮州火車站往返的接駁車，免費接駁預約路線為「潮州火車站-活動現場」，於24日下午2點及下午4點開行，晚間7點及晚間9點返回潮州火車站。

鐵畢卡的咖啡豆在屏東的泰武及三地門種植已逾80年。（記者陳彥廷攝）

星空下的咖啡節今天開幕，眾人特調加了泰武蜂蜜的咖啡。（記者陳彥廷攝）

原民會主委曾智勇回屏東推廣特產。（記者陳彥廷攝）

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