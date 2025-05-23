粽愛飄香慶端午 桃園市府表揚新住民模範幸福家庭

越南籍新住民展示越南粽。（記者黃政嘉攝）

2025/05/23 23:54

〔記者黃政嘉／桃園報導〕端午節將至，桃園市外籍配偶協會今天在台灣客家茶文化館舉辦「粽愛飄香慶端午暨關懷新住民多元文化活動」，藉市集的異鄉食物，促進新住民文化交流與關懷，活動也表揚3對新住民模範幸福家庭，肯定多元文化精神。

桃園市長張善政頒「模範幸福家庭」獎座給模範夫婦，其中，鄭國魂與王秀娟皆69歲，2人在忠貞地區的自家賣臘肉香腸，鄭國魂說過去因家人牽線，認識過去在中國廣西桂林的太太，後來結為連理在台灣生活，王秀娟說，自己是少數民族水族，往昔在都市生活，現搬至桃園，感覺其實都一樣，待人和善、禮貌，到哪都能和樂融融，2人都是二婚關係，更懂得珍惜彼此，一起努力、生活，做志工，維護社區環境。

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72歲花志強與印尼籍的花桂珍小姐相差21歲，花志強說，因為太太照顧他同學親人而結緣，婚後於楊梅工業區一帶經營印尼小吃店，經濟狀況變好，現有3孩子，生活愉快，盼一同把9歲的小女兒照顧好，打拚事業，相互扶持。

張善政表示，端午節包粽子的習俗除台灣外，在中國及東南亞也廣為流傳，具跨文化意義，今天活動邀集新住民朋友共襄盛舉，展現桃園多元共融的城市特色，市府婦幼局與客家局提供多元服務資源，協助新住民順利融入在地生活。

市議員暨協會理事長楊朝偉表示，新住民嫁到台灣，台灣就成為他們的第2個家，活動攤位呈現客家粽、越南粽、緬甸粽等，讓新住民在端午佳節得以一解鄉愁，感謝市府及各界對協會的支持，使新住民服務及文化推廣順利推動。

新住民模範幸福家庭鄭國魂（右）與王秀娟（左）皆69歲，2人在忠貞地區的自家賣臘肉香腸。（記者黃政嘉攝）

3對新住民模範幸福家庭，左起分別為花志強、花桂珍；楊連珠、蕭耀和；王秀娟、鄭國魂。桃園市長張善政（右三）與桃園市外籍配偶協會理事長楊朝偉一同合影（左三）。（記者黃政嘉攝）

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