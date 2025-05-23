行人庇護島奏效！屏東東港進德大橋今年事故掛蛋

不少遊客在庇護島推行李箱。（記者陳彥廷攝）

2025/05/23 22:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港朝隆路因東琉航線而車輛來往頻繁，與進德大橋的路口長年是事故熱點，東港鎮公所與屏東縣政府合作改善，並設置大型庇護島，據統計，今年至今未發生事故。鎮公所還要舉辦「交通設計工作坊」，希望所有用路人皆能更理解交通的改善面向與方式。

進德大橋連通東港中山路及新園鄉鹽洲路，是東港溪最下游的橋樑，每日車輛往來頻繁，東港端與朝隆路為十字正交路口，往年因為上下橋的起伏大及前往碼頭的車輛多，一直都是鎮內易肇事路段，去年共發生9件事故，多達17人受傷，是鎮內名列第4的事故熱點。

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屏東縣政府及東港鎮公所為改善危險路口，鎮公所引入出身東港的交通標線達人繪製模擬圖，縣府也同意由鎮公所所提議的標線，去年底開始施工改善，今年春節前朝隆路上的人行道及停車彎等已繪製近完工，而與進德大橋交界處的「庇護島」，則是屏東市以外其它鄉鎮所擁有第一個如此大型的庇護島。

總面積達約50平方公尺的庇護島甫上路，曾引來不少車輛駕駛因為從新園往東港方向必須要減速變換車道而引來反彈，但隨著遊客推著行李箱或嬰兒車安然走過行穿線的畫面越來越多，聲浪似有降溫跡象，從數據來看，更是至今近半年已無事故發生。

東港鎮公所指出，此路口因為要搭船再加上進德大橋的紅橋身，可說是東港的門面之一，在近期三峽、台南的重大車禍發生後，更讓人感受庇護島的設計是守護生命並讓車輛降速的設施，未來還要舉辦交通設計工作坊，對象是所有民眾，讓交通教育從學校進入家庭，弭平因網路交通安全資訊落差所致對立。

東港進德大橋往東港方向的庇護島。（記者陳彥廷攝）

東港進德大橋往東港方向的庇護島。（記者陳彥廷攝）

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