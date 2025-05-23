醫師提點吃粽子4撇步 端午節開心又安心

醫師提醒掌握「適量、均衡、搭配、選對時間」4原則，聰明吃粽歡度端午節。（聯新國際醫院提供）

2025/05/23 22:43

〔記者黃政嘉／桃園報導〕端午佳節將近，各式粽子琳瑯滿目，醫師提醒，粽子雖然美味，但在夏季高溫與濕熱氣候下，若攝取過多，恐引發腸胃不適、甚至腸阻塞等狀況，提醒民眾適量食用搭配蔬果，並建議選用糙米、細嚼慢嚥、挑對時間享用等4原則，才能吃得開心又安心。

聯新國際醫院腸胃肝膽科醫師張福銘指出，粽子多以糯米為主，質地黏稠、富含支鏈澱粉，不易被消化，對腸胃蠕動與膽囊排空功能都是挑戰，加上常見內餡如紅燒肉、鹹蛋黃等高油高脂，易致腹脹、便秘、腹瀉，甚至誘發胃食道逆流或膽囊發炎，特別是腸胃蠕動功能退化的長者、曾動過腹部或婦科手術的民眾，都是腸阻塞的高風險族群。

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張福銘提供四招撇步，讓民眾聰明吃粽：一、選擇糙米、五穀米等含膳食纖維的穀類，取代糯米，幫助腸胃蠕動。二、建議一次食用半顆至一顆粽子就好，搭配大量蔬菜、水果或優格，有助油脂代謝與腸胃順暢。三、細嚼慢嚥，助腸胃消化。四、晚間腸胃蠕動變慢，建議午餐時段享用粽子，讓腸胃有充足時間代謝、吸收。

衛生福利部桃園醫院營養師李佳芸也建議，民眾可選購蔬食粽，取代高油脂、高糖、低纖維的傳統肉粽，像優質植物蛋白如豆干、毛豆等食材，搭配香菇、綠竹筍、杏鮑菇等蔬菜，不僅降低熱量，也有助減少攝取膽固醇，另外，一顆粽子至少搭配半碗至1碗的蔬菜量，並減少沾醬，品嚐粽子的原味，避免攝取過多的鈉，讓端午節能過得更健康。

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