台南家齊高中流行服飾科畢展 學生擔綱模特兒展亮麗自信

台南家齊高中流行服飾科畢業展，結合時尚、創意與青春。（家齊高中提供）

2025/05/23 22:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台南家齊高中流行服飾科今（23）日舉辦首屆畢業成果展，以《莫比烏斯環 Mobius》為主題，結合時尚、創意與青春，94位畢業生擔綱模特兒，於伸展台上自信展演設計與製作成果。

本屆流行服飾科3年3班為家齊高中第1屆整體造型特色班，服裝搭配妝容、髮型與飾品皆為學生自行設計與製作，展現全方位造型實力。畢展總召集人周芸而與陳盈蒨說，作為首屆整體造型特色班的學生，大家都背負一定壓力，但也將這份壓力轉化為動力，努力追求完美，希望帶給觀眾耳目一新的視覺體驗。

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設計者以創意貫穿視覺與服飾製作，充滿豐富的藝術想像力。《Blumenblüte》展現森林生命力、《OPAL》呈現光影優雅、《DreamCore》探索夢境核心、《Wingsy》展開春日飛翔幻想；《Brassel》與《Grime》融合復古與工業風，呈現衝突美學；《槿色星瀾》則結合中式元素與童趣營造奇幻氛圍。

畢業生們也分享籌備過程的甘苦與成就，從設計到完成每一步都充滿挑戰，看見作品在舞台上展出時，內心感到無比驕傲。這段創作與走秀是他們人生中難忘的回憶與成長養分。

校長陳韻如表示，學生們為這場展演籌備已久，從服裝設計、打版、裁剪、配件設計，到燈光音效剪輯、前導影片拍攝與節目冊編排，全由學生親自操刀，展現高度的專業與自信。

家齊高中第1屆整體造型特色班畢業生走伸展台展現自信。（家齊高中提供）

台南家齊高中流行服飾科今日舉辦首屆特色班畢業成果展，以《莫比烏斯環 Mobius》為主題。（家齊高中提供）

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