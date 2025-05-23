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    市道171線命名「藝術大學路」 台南官田地方對起訖點有意見

    地方爭取171線從台1線路口行經社子、台南藝術大學、大崎至八田路二段命名為藝術大學路。（記者楊金城攝）

    地方爭取171線從台1線路口行經社子、台南藝術大學、大崎至八田路二段命名為藝術大學路。（記者楊金城攝）

    2025/05/23 22:26

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市官田區將新設「藝術大學路」，市府近日將公告市道171線社子到國立台南藝術大學2公里路段命名為「藝術大學路」，但地方對路段起訖點仍有不同看法，這椿美事如何落實要再議。

    官田區設有八田路，以紀念興建烏山頭水庫、嘉南大圳的八田與一技師，南藝大校區位在官田大崎里，跟多數偏鄉區一樣，只有地名或里名的門牌，卻沒有路名，學校發想走入社區與地方共榮，或有可能將校門口前的171線推動命名大學路。

    171線通往南藝大，從台1線路口行經社子、南藝大、大崎至八田路二段，沿線經過大崎、社子、官田、渡拔等4里，南藝大校長邱上嘉與里長們商議獲得認同，進一步推動住戶支持。

    上月，大崎里長陳延海在官田里長會報提議171線從台一線路口至八田路二段更名，他今天（23日）指出，地方提議命名大學路，市府卻有意見，指東區已有大學路，後來改為藝術大學路，命名路段卻只有社子至南藝大，「原命名路段被去頭去尾，很沒意思」。

    民政局局長姜淋煌表示，全台中正路的更名爭議，不須在「大學路」重演，171線從台一線路口至八田路有7公里多路段，整段命名為藝術大學路有待商榷，171線從社子至南藝大的2公里命名較合宜。

    姜淋煌說，道路命名可由主管機關逕為命名，或由沿線住戶戶長五分之一連署、三分之二同意辦理，再由行政機關辦理門牌、戶籍等異動。

    立委郭國文說，藝術大學路持續爭取居民同意，相信命名後，不只貼近地方特色的路名，也增進地方的光榮感。

    市道171線通往台南藝術大學，地方和校方發起命名藝術大學路。（記者楊金城攝）

    市道171線通往台南藝術大學，地方和校方發起命名藝術大學路。（記者楊金城攝）

    市道171線通往台南藝術大學，地方和校方發起命名藝術大學路。（記者楊金城攝）

    市道171線通往台南藝術大學，地方和校方發起命名藝術大學路。（記者楊金城攝）

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