敲碗泰勒絲、愛黛兒成真? 國際4大娛樂經紀公司首度齊聚高雄

世運主場館的演唱會吸引大批歌迷。（資料照）

2025/05/23 22:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕網友敲碗泰勒絲、愛黛兒成真?本報掌握國際4大娛樂經紀公司首度齊聚高雄，包括英國流行天后愛黛兒經紀人的September Management公司、美國流行天后泰勒絲的巡演經紀公司AEG，他們將參觀世運主場館等場館，並參加論壇。

高市府近年積極發展演唱會經濟，去年共舉辦超過157場次演唱會，創造171萬人次、57億元觀光產值；今年預計也有超過150場，外界認為陳其邁任內創造演唱會經濟，與招商台積電同樣令人印象深刻。

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據了解，高市府這次邀請國際4大娛樂經紀公司來高雄，名單包括理想國演藝公司總經理梁永泰、新加坡AEG法務長葉皓瑾、歐洲September Management經理Fifi Holley、日本PIA琵雅社社長小田光太郎等人，將與國內的寬宏經紀、桂田文創、華納音樂、福茂唱片等業者齊聚一堂，25日參加「城市文化經濟與創新論壇研討會」。

其中，September Management人員是首次來台，該公司老闆就是英國流行天后愛黛兒Adele的經紀人，是否因此促成愛黛兒來世運主場館開唱，格外受到矚目。不過，愛黛兒去年宣布暫別歌壇，難度不低；AEG則是美國流行天后泰勒絲的巡演經紀公司，此外，日本票務系統龍頭「PIA琵雅」，也是首次來高雄。

熟悉演唱經紀人士透露，此次全球前兩大現場音樂和娛樂活動公司理想國、AEG，及歐洲September Management、日本PIA琵雅等四大咖，首度齊聚台灣，非常不容易，也凸顯高雄擴大演唱會經濟的企圖心。

為了讓國際大咖娛樂經紀公司更了解高雄的演唱環境，市府明天（24日）將安排他們參觀可容納5萬5千人的高雄國家體育場（世運主場館）、高雄巨蛋、高雄流行音樂中心、衛武營藝文中心等地，性質類似踩線團。

對此，熟悉演唱會經濟的中山大學教授陳以亨接受本報訪問時說，相較國際大都會城市動輒近千萬人口，高雄200多萬人口舉辦5萬人演唱會，至少1/3觀眾是從外地來，會有外擴效應，帶動住宿消費的演唱會經濟。

陳以亨強調，大咖藝人要來亞洲表演，「不是城市選他，而是他選擇城市」，包括公共服務、場地、便利性都是選擇條件，最重要的是市府行政效率，以亞洲各城市來講，高市府做得相當好。

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