彰化伸港晚間大停電 竟是「臭青母」惹的禍

彰化縣今晚傳出伸港大停電，台電人員發現是俗稱「臭青母」的王錦蛇碰到高壓電導致。（蔡復成提供）

2025/05/23 21:52

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣伸港鄉今天（23日）晚間8點多傳出停電，讓居民大喊「熱到爆」，台電人員最後發現原因是「蛇」碰到高壓電。伸港鄉新港村長蔡復成表示，這次是條俗稱「臭青母」的「王錦蛇」，蛇被電到一半掛在電線，一半已陣亡在地，台電找到原因後就馬上修好，在今晚9點多復電。

蔡復成說，今天晚間停電範圍很大，主要在伸港鄉新港村、埤墘村都有，民眾叫苦連天，最後在伸港鄉中興路一帶，查到停電原因，原來是一條1、2公尺的「臭青母」碰到高壓電，讓伸港、線西都傳出停電，還好找到原因，台電馬上就進行修復。

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縣議員賴清美的自家也停電，賴清美說，今天有夠熱，連晚上也沒有風，所幸在停電50分鍾後，電終於來了，但居民也很害怕今天晚上睡覺，又再次停電。

台電彰化區處表示，今天8時24分因供電饋線跳脫，造成伸港鄉中華路、建興路、中興路一段、大同村等一帶發生停電事故，台電派員搶修，8點半先復電3664戶、9點多再復電1830戶，最後236戶也在9點半完成復電，停電原因確定為蛇害。

台電人員發現是「臭青母」碰到高壓電導致停電，蛇身一半掉在地上。（蔡復成提供）

台電人員發現是「臭青母」碰到高壓電導致停電，蛇身一半掉在地上。（蔡復成提供）

彰化縣今晚傳出伸港大停電，台電人員發現是俗稱「臭青母」的王錦蛇碰到高壓電導致。（蔡復成提供）

彰化縣伸港傳出大規模停電。（賴清美提供）

彰化伸港今晚傳出大停電，台電人員找出蛇害後馬上搶修完成。（台電提供）

彰化縣伸港傳出大規模停電。（賴清美提供）

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