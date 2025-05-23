傳承地方文化 台南新化「大目降囡仔宋江陣」10歲了

台南新化「大目降囡仔宋江陣」成立已10年，每週五團練，傳承在地文化。（大目降囡仔宋江陣提供）

2025/05/23 22:53

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市新化區「大目降囡仔宋江陣」成立己已10年，成員是在地國中、國小學生，由當地信仰中心武安宮及地方廟宇合作，傳承在地文化。慶祝創陣10週年，今晚（23日）在大目降廣場展現團練成果，吸引許多人欣賞。

大目降囡仔宋江陣於2015年由新化區公所號召成立，象徵地方文化扎根校園與世代傳承，成員使用適合兒童的宋江陣兵器，每週五晚上7點到9點在大目降廣場團練，早期由新化許厝宋江陣傳人許進旺總教練和許明輝里長指導，近年由林來源等熱心的宋江師兄們接棒教學，延續在地宋江精神。

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正新國小老師陳俊臣是囡仔宋江陣教練團的師兄之一，也是支陣頭成立的幕後推手。10年前，武安宮整修完成後建醮，陳俊臣即是宋江陣一員，得知廟方意外發現一批保存良好的囡仔宋江兵器，因此倡議重振囡仔宋江陣。

現任團長也是武安里長林保全說，這批兵器原本即來自武安宮多年前的「囡仔宋江」少年陣，當年大人、小孩同場操練，充滿社區參與感與世代相傳的精神。大目降囡仔宋江陣10年來的努力，不僅是文化延續，更是讓整個小鎮再度凝聚希望的契機。

擔任會計的蘇秀鳳則是團隊幕後最大支柱之一，負責籌措點心、茶水與團服等經費，還結合志工媽媽成為孩子們最有力的應援團。蘇秀鳳說，「每週五都能看到孩子們準時來練習，一切都值得了」，希望新化具在地特色的宋江陣，可以持續傳承，邁向下一個10年。

台南新化「大目降囡仔宋江陣」成立已10年，每個人周五都會進行團練，傳承在地文化。（大目降囡仔宋江陣提供）

台南新化「大目降囡仔宋江陣」成立已10年，團員展現訓練成果。（記者劉婉君攝）

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