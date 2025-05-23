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    鏡頭君剛修好開播就拍到「不雅畫面」 東管處：真不是人做的事

    花蓮縣豐濱鄉磯崎大石鼻山上剛修好，拍到公猴抓癢「重要部位」。（東管處提供）

    花蓮縣豐濱鄉磯崎大石鼻山上剛修好，拍到公猴抓癢「重要部位」。（東管處提供）

    2025/05/23 21:53

    〔記者劉人瑋／台東報導〕花蓮縣豐濱鄉磯崎大石鼻山上的即時影像攝影機，去年遇上花蓮大地震又歷經颱風，基座壞損，影像歪一邊，終於修復「以正視聽」，未料這次首播卻拍到公猴在鏡頭前抓著「重要部位」，東管處人員索性以鏡頭追著牠拍，測試性能，結果顯示，無論猴子露出何種部位都可以拍得很清楚，效果不錯！

    東管處歷來都以「鏡頭君」暱稱這些攝影機，而位在磯崎大石鼻山上鏡頭君位在海拔約150公尺算「境內最高海拔」，去年0403地震加上颱風，基座壞掉，可靈活轉動的攝影機只能拍固定機位，歷經10個月流程加上復電等，「鏡頭君」今天下午4點30分到5點滿血回歸，不過，下午5點55分卻有猴子搶鏡眼。

    鏡頭君俯拍步道，這隻公猴坐在欄杆上「抓鳥」搔癢，讓工作人員傻眼。東管處人員說，終於可以正常開播，拍到的卻「不是人」，還淨不做人事，但這也是這個機位首次拍下猴子。

    畫面雖然不甚美觀，但對工作人員來說也是有趣，索性以攝影機追著猴子拍，無論是轉動鏡頭、搖鏡或是拉近畫面，新一代「鏡頭君」表現正常。

    東管處說，歷代鏡頭君多災多難，民眾愛惡都有，雖有告示這裡有錄影，但主要是拍攝風景，只是順帶拍到遊客，但仍有遊客用力掰開鏡頭說，自己不想被拍；但也有許多遊客手舉標語，就是想上鏡頭，告訴許多透過螢幕看著自己的觀眾「我在這裡」。相較之下，猴子根本不會在意那麼多，但對人類來說，牠的反應「雖不能說能與一旁景色比美，卻也充滿了自然與健康」。

    東管處也設告示牌提醒遇到獼猴的正確態度，但若下次民眾目睹公猴發生一樣狀況，東管處說：「非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言」。

    鏡頭君追拍「當事猴」。（東管處提供）

    鏡頭君追拍「當事猴」。（東管處提供）

    鏡頭君追拍「當事猴」，表現正常良好。（東管處提供）

    鏡頭君追拍「當事猴」，表現正常良好。（東管處提供）

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