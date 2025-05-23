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    荒廢25年！彰化北斗遠東戲院內部首曝光

    北斗遠東戲院2016年登錄為縣定古蹟，但外人難以窺見內部面貌。（記者陳冠備攝）

    北斗遠東戲院2016年登錄為縣定古蹟，但外人難以窺見內部面貌。（記者陳冠備攝）

    2025/05/23 21:18

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮的遠東戲院，自1998年歇業後荒廢至今超過25年，儘管宛如廢墟，卻因歷史與建築價值，2016年登錄為縣定古蹟。近日北斗鎮公所完成收購全部私有股權，首次開放媒體進入，曝光戲院內部景況，兩部35mm Ronal MAGNA老式電影放映機與仍未拆除的膠卷，彷彿走進時光膠囊。

    遠東戲院創建於1956年，曾是北斗地區最熱鬧的娛樂中心，不僅放映電影，也引進歌舞團、布袋戲團巡演，盛極一時。1998年戲院停業後逐漸荒廢，外觀雖仍保有1950年代台灣建築工藝特色，但成為都市中心的「廢墟」，2016年被登錄為古蹟時，引發部分地方反彈，認為其佔據商業精華地段，反而妨礙老街活化，也質疑內部空間是否仍具保存價值。

    近日北斗鎮公所完成收購私人股份共1260萬元，修復終於露曙光，為喚起大眾記憶與展示古蹟魅力，今日進一步邀請媒體探訪，包括1樓售票口、放映廳、演員休息室與2樓放映機室。雖部分牆面發霉斑駁，地面堆滿雜物，卻也保留了大量珍貴歷史痕跡。

    幸運的是，電影放映廳裡仍保有多幅70至80年代電影的宣傳海報，包括《新桃太郎》、《大頭兵》等，當時一票只要30元，放映室還有兩部35mm Ronal MAGNA老式電影播放機，至少超過50年，都是北斗娛樂場發展史最好的見證。

    北斗鎮公所主任秘書謝東雄表示，戲院內最令人驚豔的是1樓通往2樓的大片木製中懸窗，典雅線條與自然採光充滿1950年代設計感，令人讚嘆早期工藝之美，而且經歷無數颱風依舊屹立不搖，真的很不簡單，未來修復後也會成為網美打卡熱點。

    另外演員休息室旁牆面上，仍可見「夏威夷綜藝團」、「銀河少女歌舞團」等表演團的塗鴉簽名，這些是當年全台知名表演團體留下的手跡，象徵戲院曾有的輝煌盛況，未來將一併保存，成為北斗藝文史的見證。

    「我也在這裡看過《鐵達尼號》！」謝東雄笑說，戲院歇業後曾短暫重啟為二輪電影院，成人票價僅100元，吸引不少懷舊觀眾，但終因經營困難再次關閉。此次重返舊地，看到熟悉的機具與海報仍在，讓他感觸萬千。如今鎮公所與文化局攜手，擬向文化部爭取7000萬元補助，將其修復為可容納400人的文藝展演空間，未來可望成為北斗文化新地標，重現風華。

    二樓放映室有兩部35mm Ronal MAGNA電影放映機。（記者陳冠備攝）

    二樓放映室有兩部35mm Ronal MAGNA電影放映機。（記者陳冠備攝）

    電影放映廳仍有70至80年代的電影宣傳海報。（記者陳冠備攝）

    電影放映廳仍有70至80年代的電影宣傳海報。（記者陳冠備攝）

    布幕兩旁掛有當地企業的廣告。（記者陳冠備攝）

    布幕兩旁掛有當地企業的廣告。（記者陳冠備攝）

    遠東戲院電影廳座位為經典紅黑配色。（記者陳冠備攝）

    遠東戲院電影廳座位為經典紅黑配色。（記者陳冠備攝）

    一樓通往二樓玄關有大片木製中懸窗，典雅線條與自然採光充滿1950年代設計感。（記者陳冠備攝）

    一樓通往二樓玄關有大片木製中懸窗，典雅線條與自然採光充滿1950年代設計感。（記者陳冠備攝）

    演員休息室旁牆面上可見「夏威夷綜藝團」、「銀河少女歌舞團」等表演團的塗鴉簽名。（記者陳冠備攝）

    演員休息室旁牆面上可見「夏威夷綜藝團」、「銀河少女歌舞團」等表演團的塗鴉簽名。（記者陳冠備攝）

    放映室旁留有大量政府政令宣傳影片。（記者陳冠備攝）

    放映室旁留有大量政府政令宣傳影片。（記者陳冠備攝）

    35mm Ronal MAGNA電影放映機。（記者陳冠備攝）

    35mm Ronal MAGNA電影放映機。（記者陳冠備攝）

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