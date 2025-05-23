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    不要等發生車禍再來檢討 金門縣議員石永城：加強取締電動車亂象

    金門連假期間，常可見觀光客騎乘微型電動車違法雙載。（讀者提供）

    金門連假期間，常可見觀光客騎乘微型電動車違法雙載。（讀者提供）

    2025/05/23 22:41

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣議員石永城今天在縣議會質詢說，許多鄉親向他反映，中國觀光客「51長假」到金門騎微型電動機車，不諳我國交通規則，衍生許多交通亂象，他要求警方加強取締，不要等發生車禍再來檢討，後悔莫及。

    石永城於警察局業務報告時說，鄉親反映，5月1日連假期間，看見不少中國觀光客到金門騎微型電動車，雖規定微型電動車不能雙載，但在商言商，還是有租車業者「1台車發頂兩安全帽」，不僅違法雙載、未戴安全帽，路上還常見併排騎車，「在後面按喇叭也不理你」，就連機場前地下道禁行摩托車「他們也騎下去」。

    他說，金門雖設有「科技執法」，往往租車業者收到罰單，中國觀光客已經離境，即使有1套針對中國客交通違規的處罰程序，現實面恐怕求償無門。

    石永城說，他是苦口婆心，上會期已要求相關單位加強宣導，現在他要求縣府、縣警局「加強取締」、「不然他們（機車騎士）不會怕」，不能等發生車禍再檢討。

    石永城說，許多中國客藉小三通到金門觀光，但礙於規定無法駕駛汽車、機車，僅能騎乘微型電動車，縣府若在宣導、取締執行面有困難，應循管道向中央反映。

    縣警局指出，去年新法上路，金門自去年11月底到目前為止，已針對微型電動車違規開出167張罰單，其中5月1日到10日開出並執行罰款61張罰單，接下來仍會持續加強取締。

    金門縣議員石永城憂心中國客不諳我國交通規則，衍生「電動車亂象」，要求警方「加強取締」。（記者吳正庭攝）

    金門縣議員石永城憂心中國客不諳我國交通規則，衍生「電動車亂象」，要求警方「加強取締」。（記者吳正庭攝）

    金門縣警察局金城分局長朱政憲（左）、金湖分局長王貞惠（右）說，持續針對連續假期加強取締。（記者吳正庭攝）

    金門縣警察局金城分局長朱政憲（左）、金湖分局長王貞惠（右）說，持續針對連續假期加強取締。（記者吳正庭攝）

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