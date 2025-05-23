週六中部以北防大雨 週日南部戒備

2025/05/23 22:26

鋒面通過，台灣多地轉為陣雨雷雨，南部持續高溫注意焚風影響。（資料照）

未來4天降雨趨勢。（氣象署提供）

〔即時新聞／綜合報導〕明天週六（24日）鋒面逐漸通過台灣，天氣由晴轉為陣雨或雷雨，尤其中北部及東部清晨有短延時強降雨及局部大雨風險。南部維持悶熱高溫，北部氣溫明顯下降。離島亦有短暫陣雨及能見度較差情形，提醒民眾外出攜帶雨具。

中央氣象署預報，週六鋒面逐漸通過台灣，各地天氣轉為陣雨或雷雨型態。中部以北及宜蘭、花蓮地區清晨起容易出現短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，提醒民眾外出留意天氣變化，盡量避免前往山區活動

溫度方面，週六天氣悶熱，南台灣高溫33至35度，台東因焚風效應，屏東近山區及台東局部地區高溫可達36度；中部及花蓮白天氣溫約29至31度。北部及東北部氣溫明顯下降，白天高溫約25至26度。低溫中部以北及宜花天氣約落在22至27度之間，南部及台東24至26度。

離島天氣方面：澎湖多雲偶有短暫陣雨，氣溫約25至31度；金門陰時有短暫陣雨，氣溫約24至29度；馬祖陰時多雲，局部短暫陣雨，氣溫約24至26度。今晚至明晨金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意安全。

天氣風險公司指出，週六早晨起鋒面南下經過台灣，白天全台自北而南、西向東陸續有短暫陣雨或雷雨，尤其中北部降雨較大、短時強降雨風險高，請留意今明天氣變化。週日鋒面移至南部與巴士海峽附近，各地仍有陣雨，北部雨勢減弱，中南部午後雷雨較明顯。

紫外線指數部分，週六金門縣、嘉義縣、雲林縣、南投縣、嘉義市為「高量級」；花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市、台南市、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「中量級」。

空氣品質方面，週六鋒面通過，受降雨洗除作用影響，空品多為良好；金門、馬祖夜晚及清晨易有局部霧或低雲影響能見度。竹苗、中部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

全台低溫約落在22至27度之間，南台灣高溫可達35度。（擷取自中央氣象署網站）

金門縣、嘉義縣、雲林縣、南投縣、嘉義市為「高量級」；花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市、台南市、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

鋒面通過，空品多為良好；金門、馬祖夜晚及清晨易有局部霧或低雲影響能見度。竹苗、中部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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