盼了20年！串聯中科園區交通 台中「市政路延伸」5/26通車

台中市政路延伸5月26日通車。（圖：市府提供）

2025/05/23 21:01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市民期盼近20年的「市政路延伸工程」工業區一路至安和路段（第一標），將於26日正式通車，建設局指出，台中捷運藍線6月動工在即，市政路延伸工程被視為是「捷運藍線替代道路」的關鍵幹道，開通後將有效分流藍線施工期間的交通流量，更能串聯工業區、精密機械園區與中科園區交通。

建設局指出，位於台中七期重要樞紐的「市政路延伸工程」，推動過程面臨「造價高、意見分歧、施工困難」等三大難題，讓延伸工程長年無法推動，市府費時多年努力，終於在2020年底完成第1標安和路至工業區一路全部用地取得，2022年9月動工。

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建設局長陳大田表示，市政路延伸工程是捷運藍線施工期間的重要替代幹道，費時不到兩年半順利完成，未來將大幅紓解台中工業區、精密機械園區與中科園區往返市區的交通壓力。

對於市政路延伸工程開通在即，西屯區福中里長廖阿月直言，七期與工業區之間的土地取得難度高，且沿線牽涉多方權益協調，肯定市府完成「不可能的任務」；福和里長林寅利指出，這條路的開通能解決長期困擾的交通壅塞問題，還為當地居民提供了更便捷的通勤路徑，通車後市區與工業區之間的聯繫更加緊密，居民和學生也能更快速地通行，讓大家的生活更加便利。

台中市工業區廠商協會榮譽理事長陳克璟、台中市工商發展投資策進會黃于珊、精密機械科技園區廠商協進會理事長張瑞芝等人皆表示，市政路延伸工程第一標通車後，大幅強化西屯區東西向的交通功能，有效分擔安和路與南屯交流道的車流壓力；他們也期盼安和路至環中路段（第二標）完工後，能完整串聯市區、七期與工業園區，打造高效率的交通網絡，進一步帶動台中科技與產業發展升級。

陳大田指出，整體延伸工程起於工業區一路，終點至環中路口。工業區一路至安和路段（第一標）已完工，經中工二路、安和國中、水尾巷、協和國小，串聯市區與工業區人流與車流；安和路至環中路段（第二標）則包括平面道路、東大溪改建共線工程、穿越中山高、台灣高鐵車行涵洞及筏子溪脊背橋，最終銜接至環中路。全案總經費高達74億元，市府自籌達50億元；建設局表示，民眾關注的安和路至環中路段長約1.2公里，預計將於明年底前完工。

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