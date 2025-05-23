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    HiNet 30週年！申辦「速在必行3.0」高速雙向頻寬 最高省19200元

    HiNet邁向30週年，中華電信推出「速在必行3.0」雙向2G家用型對稱頻寬優惠，最高可省19200元。（中華電信提供）

    HiNet邁向30週年，中華電信推出「速在必行3.0」雙向2G家用型對稱頻寬優惠，最高可省19200元。（中華電信提供）

    2025/05/23 20:57

    〔記者劉力仁／台北報導〕HiNet邁向30週年，中華電信推出「速在必行3.0」高速雙向對稱頻寬優惠，包括雙向1G家用型每月1299元、雙向500M每月1099元及雙向300M每月999元等，今天再宣布推出雙向2G家用型優惠價每月2199元，活動期間申辦雙向對稱頻寬，享優惠價還可0元租用Wi-Fi全屋通乙台。

    「速在必行3.0」推出雙向2G家用型對稱頻寬，以每月2199元優惠價提供高速上網需求客戶多元選擇，現在申辦兩年可省下19200元。高速雙向對稱頻寬，打造全屋無死角無線網路環境，客戶無論上傳或下載都能享有雙向快速的網路體驗，影音串流、檔案傳輸或遠端工作，更加順暢高效！

    即日起至6月10日新申請或升速「速在必行3.0」300M（含）以上方案，即可享Netflix高級版前2個月0元、Hami Video影劇館+首年0元觀看及防駭守門員首年0元使用等多項好禮任選其一，最高再贈Hami Point 4200點，若於網路門市新申辦再享加碼Hami Point 300點，共4500點（1點等於1元）！

    中華電信更同步推出「速在有禮」限時優惠活動，即日起至6月30日止，凡新申請或升速雙向對稱頻寬1G家用型方案每月1299元（36或48個月），不僅可享0元租用Wi-Fi全屋通乙台，還有Panasonic16吋電風扇、高島暖足按摩器、Electrolux空氣清淨機等（擇一）精選家電好禮0元帶回家，透過網路門市申請再加碼贈最高Hami Point 3300點。

    除寬頻優惠外，HiNet寬頻用戶新申請MOD並搭配影劇館+或自選餐（全選），即享最高贈Hami Point 800點；加購Hami Video電視運動館/影劇館+2年約方案，加碼贈Hami Point最高200點；新申請精采5G且月繳999（含）以上指定方案，最高有機會獲Hami Point 16000點與加碼5GB行動上網量；新申請上網資安指定方案，即有機會抽iPhone 16 Pro Max、Samsung Galaxy S25 Ultra、AirPods4等熱門好禮。相關優惠可上中華電信官網查詢。

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