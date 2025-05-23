用雙手撐起堅韌生命 歸仁國小潘聖捷藥獲總統教育獎

台南歸仁國小潘聖捷榮獲2025總統教育獎。（台南市教育局提供）

2025/05/23 20:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年總統教育獎得獎名單揭曉，台南市歸仁國小六年級學生潘聖捷獲獎，他雖然失去行走能力，但以健全強壯雙手撐起身體上下樓梯，或利用小板凳移動，用雙手撐起「小巨人」生命故事。

聖捷出生時雙腿沾黏、歷經手術後仍無法行走，但他從不因為身體障礙受限活動，勇敢面對生活挑戰，從上下樓梯到搬運物品，無一不是靠意志力完成。四年級運動會時，他更主動參加大隊接力，用實際行動激勵全場親師生。

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聖捷4歲那年，爸爸車禍過世，家中生活重擔落在媽媽肩上，儘管辛苦，但媽媽從不怨天尤人，反而以堅強態度鼓勵聖捷勇敢面對挑戰。其實他也曾因為與眾不同而受到異樣眼光，被取笑、被孤立，一度封閉自己，害怕與人接觸。媽媽告訴他：「別人怎麼看我們無法控制，但我們可以選擇如何面對。或許他們只是因為你的不一樣而感到好奇，並不一定有惡意」從那時起，他決定用微笑迎接世界。

學校師長說，他總以陽光笑容面對人群，與同學真誠互動，感染身邊的每一個人。更令人驚豔的是，還勇敢站上舞台舞蹈，用手代替雙腳，表達對生命的熱愛與堅持，展現無限潛能，也讓大家深刻理解，無論面對怎樣的困難，只要擁有勇氣，生命就能綻放無限可能。

聖捷說，希望將來能自立，減輕媽媽的負擔，成為家裡的支柱。他的願望很簡單，未來想參加樂高比賽，想拼出屬於自己的作品。

教育局說，台南市今年推薦8位初審特優的學生參加總統教育獎，其他學生雖未獲全國總統教育獎，但也同樣展現出堅韌不拔、積極向上的精神，獲得奮發向上獎，將於5月31日舉辦頒獎典禮表揚台南市獲獎學生。

歸仁國小潘聖捷靠雙手走出堅毅人生路。（台南市教育局提供）

歸仁國小潘聖捷人緣好，以實際行動激勵周邊同伴。（台南市教育局提供）

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