鼓勵高齡駕駛退場! 高市推繳回駕照換百元商品卡 、有機會中大獎

高市鼓勵高齡駕駛安心退場，繳回駕照除換百元商品卡，還可抽獎。（高雄市交通局提供）

2025/05/23 19:28

〔記者黃良傑／高雄報導〕高齡駕駛頻傳車禍肇事死傷憾事，高市交通局推出「高齡者駕照繳回抽獎活動」，即日起至7月31日，年滿75歲以上長輩，只要完成駕照繳回，除可獲得百元商品卡，還有機會抽中價值一千六百元最大獎「台灣鐵路周遊券 TR PASS 五日票」，鼓勵長輩善用大眾運輸，周遊台灣，享受樂齡新生活。

交通局表示，隨著年齡增長，駕駛者可能面臨視力退化、反應時間變慢、聽力減弱或肌耐力下降等生理變化，以及未能即時掌握交通法規更動，進而影響行車判斷與應變能力，中央持續推動高齡駕駛人繳回駕照機制，再推抽獎活動獎勵高齡者駕照繳回，提高意願，凸顯高市府對高齡者交通安全的重視。

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交通局強調此次活動無須報名，只要年滿75歲以上高齡者，即日起收到通知單，自願至鄰近監理所各駐點臨時櫃檯等地點，完成辦理繳回駕照者，即可享有抽獎資格，最大獎項為「台灣鐵路周遊券TR PASS5日敬老票」200張，可於5日內不限次數搭乘台灣鐵路列車（部分車種除外），讓長輩們無論旅遊、探親皆可輕鬆享受便利交通。

繳回駕照流程及各駐點臨時櫃檯地點，可洽詢交通部公路局高雄市區監理所（https://khcmv.thb.gov.tw/）、高雄區監理所（https://komv.thb.gov.tw/），或可電洽各所服務窗口取得協助。

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