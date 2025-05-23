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    明天清晨起連3天全台有雨！未來2週鋒面一直來

    未來鋒面降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來鋒面降雨趨勢。（氣象署提供）

    2025/05/23 19:24

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明天清晨起連3天鋒面通過，全台注意大雨！中央氣象署預報，這波鋒面強度不弱，中部以北、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生機率。氣象署長期預報也顯示，未來兩週夏季季風逐漸建立，天氣轉為不穩定。

    氣象署預報員陳姵安說，明天鋒面通過台灣，全台都會轉為陣雨或雷雨的天氣型態，加上東北季風增強，北部及東北部氣溫也會略下降；中部以北和東部地區要注意局部大雨。

    「鋒面和東北季風會持續影響到下週一，各地水氣都偏多」，陳姵安說，週日（25日）南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢出現機率，其它地區有局部短暫陣雨；下週一水氣仍偏多，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨。

    陳姵安表示，下週二（27日）有短暫一天的好天氣，白天起氣溫回升；各地大多為多雲到晴，但下週三起要特別留意下一波鋒面接近影響，雨勢會不小，這很接近典型梅雨季滯留鋒面。

    陳姵安指出，下週三另一波鋒面接近台灣，下週四（29日）開始西半部、東北部及東部地區有陣雨或雷雨，且易有短延時強降雨，西半部地區並有局部大雨發生機率，其它地區則有局部短暫陣雨，「不過這波鋒面離開得很快，下週五（30日）端午節連假第一天就會移到巴士海峽了」。

    陳姵安說，雖然屆時鋒面南移，但南部、東部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區也有零星短暫陣雨，連假第一天天氣不算好。

    氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測，未來兩週夏季季風逐漸建立，台灣天氣轉為不穩定。第1週（5月24日～5月30日）受2波鋒面影響，全台有雨，中南部有局部較大雨勢發生機率。第2週（5月31日～6月6日）也有鋒面接近機會。氣象署也提醒民眾，梅雨季期間，鋒面引發的對流性降雨可能伴隨瞬間大雨等較劇烈天氣現象。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來溫度趨勢。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

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