免費公車來了！彰化和美鎮幸福巴士 6/2啟航路線曝光

彰化縣和美鎮的幸福巴士。（記者劉曉欣攝）

2025/05/23 18:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮人口為全縣第3名，卻是「3鐵孤兒」，公車班次也少得可憐。鎮長林庚壬表示，免費的「幸福巴士」將於6月2日起上路，要價350萬元的中型巴士由和美福德宮捐贈，將行駛嘉安宮到唐寶巖共有16站的南北線，單趟行駛時間約為一個半小時。

林庚壬指出，和美人無論是求學或是工作，幾乎都是自立自強，沒有台鐵與高鐵，也沒有捷運，公車主要行駛彰美路、彰新路，以及只有6個站體的公共自行車。大多數的學生都是騎單車，上班族就開車去工作。

請繼續往下閱讀...

因此，這次由和美福徳宮捐贈全新的中型巴士，市價約為350萬元，由鎮公所編列相關經費，進行彩繪與增購刷卡機，並編列1、200萬元聘請司機，以及油料、維修等開銷。林庚壬表示，民眾上車只要刷長青卡、悠遊卡或是一卡通，刷個憑證，但不會扣錢也不會扣點數。

林庚壬強調，這是全鎮第一輛幸福巴士，規劃路線為南北線，每星期一到星期五行駛，每日行駛6趟次，早班車是7點從嘉安宮出發，末班車為下午4點半從唐寶巖出發。由於和美人也敲碗要有東西線的幸福巴士，鎮公所會再與各界一起努力。

和美鎮幸福巴士首開南北線，星期一到星期五行駛，完全免費。（和美鎮公所提供）

和美鎮幸福巴士首開南北線，星期一到星期五行駛，完全免費。（和美鎮公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法