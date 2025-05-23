名間鄉垃圾場起火燒近6小時 鄉長嘆：垃圾6年半外運不到2千噸

名間鄉垃圾場22日下午4點多起火燃燒。（南投縣環保局提供）

2025/05/23 18:56

〔記者陳鳳麗／南投報導〕名間鄉垃圾場昨天（22日）下午4點多起火燃燒，消防人員緊急灌救，昨晚9點多撲滅，名間鄉長陳翰立說，垃圾堆積達4萬公噸，6年半外運不到2000公噸，垃圾場也沒有消防設備，盼環保局能協助。環保局說，4月底才恢復垃圾外運，每日外運150噸，但以無場地堆置鄉鎮為優先。

環保局初步研判，起火原因可能是垃圾分類不良，夾雜乾電池、壓縮罐等易燃物造成閃燃，將向環境部爭取補助，在垃圾場加設消防設施。

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鄉長陳翰立無奈指出，名間鄉從前任鄉長至今，環保局只協助外運垃圾不到2000噸，而前任鄉長時代打包垃圾2萬噸，自己上任後向立委蔡培慧爭取再爭取打包經費，後來再打包1.2萬噸，而堆置的垃圾也有1萬噸，名間鄉是縣內人口第5多鄉鎮市，若照人口比例來分配，環保局多少也應分配一點外運量給名間鄉，而不是放任一直堆置。

環保局長李易書回應，垃圾外運是以沒有場地可堆置的鄉鎮市為優先考量，而不是依人口比例來分配，而從去年12月到上月下旬，南投縣垃圾無法外運，到上月底才恢復，現在每日外運量150噸，名間鄉垃圾場有場地可堆置，因此未列入優先。

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