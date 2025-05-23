台中太平「蛋白區」跨區就讀嚴重 偏遠家長建議改自由學區

太平區福隆里長黃楷能（持麥克風者）建議劃設自由學區。（當地居民提供）

2025/05/23 19:29

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市太平區福隆里等地區地處偏遠，里辦統計有9成居民家長，每天途經一江橋、跨越頭汴坑溪送學童至東平國小就讀，跨區就讀成為當地長期困擾，居民在民政局擴大區務會議提案，建議將福隆里調整為自由學區，減少需開車跨區就讀接送情形，台中市教育局受理後研議評估。

太平區福隆里地處偏遠，每到6月新學期入學時刻，不少里民忙遷移戶籍將學童送往鄰近學校就讀，福隆里長黃楷能表示，非都市計劃區（俗稱蛋白區）高達9成家長，每天跨橋載送學童前往東平國小就讀，也有不少長輩載孫子南下車籠埔國小，長期跨區就讀、舟車勞頓，建議將福隆里劃設為自由學區，方便家長不用遷移戶籍，學童也能自由選讀各校。

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目前福隆里劃入光隆國小學區，里民考量上班方便載小孩並顧及教育環境，近20年來每到孩童就學年齡，就想盡辦法遷移戶籍，學區問題也造成家長不便。

當地人士指出，偏遠學校只有5、60名學生，新生多往市區交通便捷集中，劃設自由學區後方便家長不用遷移戶籍，提供學童前往東平或車籠埔國小就讀機會。

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