守護生物、山海與在地農村 台灣里山永續創新聯盟成立

為凝聚台灣永續跨域能量，「台灣里山永續創新聯盟（TASIS）」成立，為台灣邁向永續島嶼願景注入源源不絕行動力。（TASIS提供）

2025/05/23 19:57

〔記者吳柏軒／台北報導〕響應國際守護生物多樣性、山海環境及傳統在地農村發展，「台灣里山永續創新聯盟」（TASIS）今天（23日）正式成立，齊聚政府機關、大學、社區組織、NPO、企業與農民等113名個人會員，31個團體會員，為台灣邁向永續島嶼願景注入源源不絕行動力，實現「里山永續、萬物共生、世代相承」願景。

TASIS籌備會召集人、屏東科技大學森林系教授陳美惠說，台灣自2002年推出社區林業，2010年接軌國際「里山倡議（Satoyama Initiative）」，也成立「台灣里山倡議夥伴關係網絡（TPSI）」，並在東華大學、屏科大、法鼓文理學院、農業部生物多樣性研究所等，建立TPSI北中南東四區基地，最後與全台各地長期投入社區營造、環境教育、農村再生、地方創生等相關的社區組織領導人31名，共同發起TASIS，今天正式成立。

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TASIS以接軌國際、落實扎根在地的集體行動為核心，促進里山與里海地景的永續發展，推動「保全活用」、「專業共學」、「社區串聯」三大方向，全面深化農漁山村的永續經營模式。陳美惠說，成立聯盟盼凝聚里山與里海夥伴力量，加強知識分享交流、合作共好，引領大眾認識里山里海，政策法規更加全面關注永續發展。

TPSI東區基地主持人李光中說，聯盟成立的起點是2010年引進國際里山倡議後，便清楚知道推動主力來自在地夥伴與民間團體，里山倡議強調對地景、海景等生產環境的保全與活用，而在地夥伴就是最重要的主人。

參與TASIS的政府部門包含：農業部林業及自然保育署台東分署、花蓮分署，農業部花蓮區農業改良場，內政部國家公園署墾丁、玉山國家公園管理處，海洋委員會海洋保育署等。

海保署長陸曉筠提到，成立至今已7年，積極推動「在地守護計畫」，在各地的海岸線上執行保護工作，期待不同領域共同合作，攜手推動海洋保護與永續發展。國家公園署副署長陳貞蓉說，感動聯盟成立，社區在地力量終於整合強大，走向全國里程碑。

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