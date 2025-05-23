代替亡姊訪問母校花蓮女中 灣生92歲田中洋子阿嬤花東尋根

花蓮女中校長詹滿福把田中洋子兩位姊姊的學籍資料護貝後送給阿嬤當禮物。（記者花孟璟攝）

2025/05/23 18:44

〔記者花孟璟／花蓮報導〕92歲田中洋子阿嬤昭和8年（1933年）在台東出生，透過定居台灣日本友人、通譯藤樫寛子協助，安排1週時間回台灣，尋找家人在花蓮、台東生活點滴，昨天到台東戶政所請領戶籍資料，今天下午代替已故大姊、二姊走訪母校花蓮女中，見到校方保存完整的日治時期學籍資料及照片，洋子阿嬤直呼，「如果姊姊看到這些，一定會非常開心」！

田中洋子目前住在日本大阪，92歲高齡的她身體仍健康、腦筋也很清晰，她前天（21日）與孫女搭機到高雄，日本每日新聞社記者隨行採訪，昨天先回出生地台東，到台東戶政事務所請領日治時期戶籍謄本，今天一早搭火車到花蓮，來到12歲時離開台灣時搭船的花蓮港看海，下午由文史工作者葉柏強陪同，洋子阿嬤代替已故大姊敏子、二姊昌子訪問母校花蓮女中，明天也將到二戰戰爭時期「疏開」、山區躲避空襲時居住的台東海端鄉霧鹿部落訪問。

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通譯藤樫寛子說，洋子阿嬤是7個小孩的老么，昭和8年出生在台東太麻里，當時父親端喆富吉在太麻里擔任警部補（日治時期警察職位），後轉任總督府中央研究所的衛生部、林業部雇員，工作地點在林業試驗所台東麻里霧支所（林試所太麻里研究中心）；此外，父親年輕時在山區擔任警察工作的經驗，退休後也曾受製藥公司延攬協助金雞納樹的栽培，供應瘧疾藥物奎寧的原料。

日籍校友的妹妹來訪，花女校長詹滿福、花女校友會理事長陳文燕、前理事長議員楊華美等熱情接待，校方還預先準備好端詰敏子、端詰昌子的學籍簿、畢業資料複印檔案，護貝送給田中洋子阿嬤當禮物，阿嬤則回贈自己寫的小冊子「私の台湾記」給校長。

洋子阿嬤說，都已經過了80多年，學籍資料竟然都還在，感到十分興奮驚訝，她也說，早期台東沒有高女，因此大姊敏子、二姊昌子才會到「花蓮港高等女學校」住校就讀，「如果姊姊們還活著，親眼看到這些資料一定會非常高興」！

花女校長詹滿福會說流利日語，帶著洋子阿嬤參觀校園，見到姊姊讀書時就有的老松樹、日治時期的校長宿舍內保留的課本、花蓮港高等女學校在總督府「府報」上刊登的招生訊息，以及存放天皇教育敕語的「奉安庫」保險箱，她直呼很驚奇。

田中洋子說，這次多虧台北的日本友人田中祥子小姐幫忙，讓她實現花蓮台東之旅的願望，她說，大姊、二姊比她大13歲、9歲，自己並沒有住過花蓮，但一直很想來，因為她在台灣的最後回憶就是從花蓮港搭船回到日本，所以花蓮也是非常重要的地方！她說，如果身體還可以，希望明年還能回台灣，這些珍貴的學籍資料將送給兩位姊姊的子女作為紀念。

田中洋子阿嬤（左二）、花蓮女中校友會前理事長楊華美（左）、花蓮女中校長詹滿福（右）、通譯藤樫寛子（右二），仔細觀看學校提供的珍貴日本時代學籍簿。（記者花孟璟攝）

田中洋子阿嬤的大姊端詰敏子的畢業生資料，經過80年仍由花蓮女中保存，她於昭和13年從花蓮港高等女學校畢業，當年畢業生共56人，只有3個是台灣人。（記者花孟璟攝）

田中洋子阿嬤由校長詹滿福帶領，參觀日本時代的校長宿舍。（記者花孟璟攝）

田中洋子的姊姊敏子、昌子就讀花蓮港高等女學校時就有的老松樹，到目前仍在校園中，枝葉茂盛。（記者花孟璟攝）

田中洋子的二姊昌子就讀花蓮女中時的學籍資料，仍有完整保存。（記者花孟璟攝）

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