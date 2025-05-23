沉箱擺出海口逾5年！台東終運抵綠島 南寮漁港堤防復工

在台東市成都南路底出海口建造的沉箱浮起，拖運到綠島南寮漁港做海堤災修的海底基礎。（記者黃明堂攝）

2025/05/23 18:45

〔記者黃明堂／台東報導〕台東焚化廠附近海岸一顆龐大的水泥建築體，這是綠島南寮漁港堤防災修工程用的沉箱，因港區工程一波三折，一放就逾5年，近日終於浮上水面，拖運抵達綠島完成定位，宣告延宕8年的工程復工，預計明年4月完工。

縣府農業處長許家豪說，南寮漁港於2016年被尼伯特颱風及莫蘭蒂颱風重創，防坡堤遭損毀，港嘴出現缺口，影響港區靜穩度，縣府爭取經費辦理災修工程，但海底基礎工程及沉箱拖運問題，延宕約8年，沉箱飄洋過海到綠島的畫面至少已30年未見！

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重築遭破壞的防波堤，必須以沉箱為水下基礎，縣府委外廠商選定在隔海的台東市成都南路出海口製作沉箱，再以海上拖運方式運到綠島投放，但製作完成逾5年，長寬各25公尺的龐大建築體一直擺在原地。

海事工程挑戰大 多次招標

台東的海事工程雖然都是由國內大廠承包施作，但對廠商來說，因距離遠、機具調度不易，加上一年只有春到入夏之間海象較平順時可以施作，所以招標不易，施工也不易，綠島及南寮漁港都遇到相同問題。許家豪說，南寮漁港原得標廠商未能順利施工，縣府與其解約，去年重新招標，工程經費一億餘元。先前已解決海底基礎整平，近日又完成沉箱拖運定位，工程順利展開。

這只大沉箱原本是中空建築體，在台東市海岸引水浮起後，由工作船拖運到綠島，在堤防災修位置投放定位，有了海底基礎，後續的水上造堤工程也可順利展開，許家豪估計工程應可在明年4月或5月完工。

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