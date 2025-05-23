和牛來了！ 食藥署公告：日本全齡牛肉即日起可進口

食藥署取消日本30個月齡以下牛肉產品才能進口的限制，開放全牛齡牛肉進口，示意圖。（資料照）

2025/05/23 18:22

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署在官方網站公告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」，即日起取消30個月齡以下牛肉產品才能進口的限制，開放全牛齡牛肉進口。

多年前因為多國都有狂牛症疫情，我國在2003年禁止狂牛症疫區的國家出口牛肉到我國，包括美國、日本和加拿大等國家。台灣在2017年有條件解封日本牛肉輸台，且陸續在2021年、2023年放寬美國、加拿大的全牛齡牛肉進口，但對日本牛肉仍要求30月齡以下。

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食藥署副署長林金富表示，食藥署針對開放全牛齡日牛，食安風險分析的審查過程非常完整，除了書面審查外，分別在2019年、2020年、2021年前後召開3次專家會議，2022年10月食藥署也跟專家赴日實地查廠。

林金富也指出，相關風險評估與實地查廠報告，早已全部發布在食藥署網站上，公開透明。經風險評估分析換算，每1億5000萬人口食用，僅1人有曝露風險。

目前我國國內牛肉9成是進口，日本牛肉只占1.4%，而日本最後1例狂牛症是在2009年，已是15年前。林金富表示，世界動物衛生組織（WOAH）認定，日本為風險可忽略國家，所有牛齡、所有部位均安全、均可貿易。

林金富表示，修正「日本牛肉及其相關產品進口規定」，是經過完整審查程序及整體評估所有風險因子，基於科學分析才決定開放。

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