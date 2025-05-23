新北增2例麻疹！曾逛新莊好市多、搭950公車、捷運中和新蘆線

麻疹個案可傳染期活動足跡。（圖由衛生局提供）

2025/05/23 18:09

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市衛生局今（23日）表示，新增2例麻疹確診病例，分別為一名有越南旅遊史的中和區35歲男性，及一名居住於泰山區、無旅遊史的3歲女童，2名個案經就醫後皆返家，目前也已掌握家戶接觸者共6人，均無疑似症狀，職場接觸者持續匡列中，將分別監測至6月10日及6月6日。

衛生局疾病管制科長王美華說明，1名為境外感染的中和區35歲男，4月27日至5月3日曾至越南旅遊，5月16日開始出現發燒，19日出疹，20日就醫通報後確診；另1名經疫調無旅遊史，泰山區3歲女，5月15日出疹，19日就醫通報後確診，2名個案經就醫後皆返家。

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王美華表示，麻疹的傳染期為出疹前後各4天。曾於5月15日至19日搭乘950公車、中和新蘆線捷運、1841客運，以及曾前往野毛食所（5月16日）、新莊COSTCO（好市多）與桃園花活動（5月17日）的市民，請務必自主健康管理18天。若出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽或紅疹等疑似症狀，應立即佩戴口罩就醫，並主動告知接觸史。

為有效預防麻疹，王美華呼籲家長儘早為滿1歲及5歲至入小學前的兒童接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。此外，1966年（含）以後出生、有計畫前往麻疹流行地區的民眾，可至新北市亞東醫院或台北慈濟醫院旅遊醫學門診諮詢評估，並自費接種MMR疫苗。

端午連假將至，衛生局再次提醒計畫出國民眾，應加強手部及呼吸道衛生，返國後3週內如有相關症狀，應立即就醫並詳述旅遊與接觸史，共同防堵疫情擴散。

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