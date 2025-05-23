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    驚喜！超人氣彰化「挖蛤」不必等暑假 5/24登場

    年年爆滿的彰化線西「一畝海的小旅行」摸超大海蛤活動，今年搶先在5月24日登場。（資料照）

    年年爆滿的彰化線西「一畝海的小旅行」摸超大海蛤活動，今年搶先在5月24日登場。（資料照）

    2025/05/23 17:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕年年爆滿的彰化線西「一畝海的小旅行」摸超大海蛤活動，以往都是中秋節或是暑假才舉辦，今年竟然搶先在（24日）登場，目前報名已超過300人，執行長黃泯嘉表示，今年海蛤市價又漲，但民眾自挖想帶走的話，只以大盤價每台斤100元計算，超級划算！

    黃泯嘉強調，以往舉辦挖蛤活動，起心動念是創造雙贏。因為，在外害野生放養的海蛤，必須以人力來挖，但進入採收末期，雇請專業工人也不具經濟價值，不如幫漁民開放給民眾來挖蛤，要帶回去就以大盤價來賣，如果不想帶回家，只是要體驗挖蛤，就完全不收錢，但文蛤要交給漁民。

    黃泯嘉表示，由於年年活動都太受歡迎，還有許多人都是遠從台北、高雄來參加，從去年開始提早開辦，採取與漁民合作方式，讓民眾不必等專業工人採收完再進場，這樣將會可以更有成就感，也有更大的機會能夠挖到超大海蛤。

    而海蛤去年同期市價約為每台斤斤120元到150元之間，今年價格又漲，市價約為每台斤150元到170元，但黃泯嘉強調，辦活動的初心不變，照樣還是以大盤價每台斤100元計算，就看誰的手氣好，能夠挖到越多的超大海蛤，就超級划算的。

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