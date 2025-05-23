川普禁哈佛招國際生 教育部：52名台灣學生受影響

白宮與哈佛大學戰火升級，圖為此前哈佛學生聚集示威，要求校方不要屈服於政府壓力。（路透檔案照）

2025/05/23 17:38

〔記者林曉雲／台北報導〕針對美國川普政府不准哈佛大學招收國際學生，教育部今（23日）回應說明，依我國駐波士頓辦事處教育組了解，估計受影響約52名我國留學生（含即將入學者）。

目前就讀於哈佛大學之我國籍學生，如因國外相關措施影響而無法順利完成學業，教育部歡迎同學返台繼續學習，並將協調國內大專校院提供隨班附讀之機會，協助同學銜接課程不中斷，並提供相關學分證明，以利同學未來銜接學業之用。

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有外電報導，哈佛6800名國際學生，都恐面臨轉學或返回母國的命運。對此，教育部說明，即將入學哈佛的同學，如果願意留台完成學業者，參加學校入學考試之招生名額，教育部將研議以外加名額方式辦理招生考試，教育部並將邀請國內與哈佛簽訂MOU之大學，研商透過雙聯學制，協助學生完成學業之可行作法。

針對尚未入學的新生恐未能取得入境簽證，教育部表示，可考慮先留在國內進修，如有同學需駐波士頓教育組協助事項，可與教育組連繫（電話：617-417-8273；Email:boston@mail.moe.gov.tw），教育部將持續提供協助。

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