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    卡哇伊！1歲日本萌娃狂嗑台南鳳梨 跨海最佳代言人

    台南鳳梨在日本富良野市受到歡迎。（台南市府提供）

    台南鳳梨在日本富良野市受到歡迎。（台南市府提供）

    2025/05/23 17:58

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕日本北海道富良野市近期以空運採購當季盛產的台南金鑽鳳梨3.019公噸，富良野市議長渋谷正文表示，「在欉黃」的鳳梨鮮甜更強烈，他的家人十分喜愛，並傳來1歲多的小孫女鳳梨一口接一口吃得津津有味的錄影畫面。只見寶寶捨棄一旁的餐點，猛盯著碗內的鳳梨丁，「吃到停不下來」的可愛表情，可說是最萌的鳳梨代言人。

    渋谷正文議長在社群上表示，美味的食物記憶，會一直留存在心中，台南的鳳梨在富良野市民之間大受好評，不論是第1次品嚐的人，還是回購的熟客，都給予高度支持，紛紛加入這次採購空運送達的台南鳳梨。

    渋谷正文議長也分享他高齡母親吃了之後，亦是讚不絕口，證明台南鳳梨魅力席捲國內外，不論是大人小孩都吃得超開心，「愛吃鳳梨幸福旺旺來」！

    包括富良野市長、富良野議長、上富良野町町長、中富良野町町長、南富良野町町長、占冠村村長等人都加入響應行列，買給親友同事與支持者們分享。日本民眾品嘗後傳達：「原來（台南鳳梨）這麼好吃啊！」還請議長幫忙將日人對台南水果的高度讚譽轉達給台南市長，可見台南鳳梨魅力無窮，見證水果推動台日親善外交。

    台南市長黃偉哲表示，嬰幼兒的表達最誠實直接了，鮮甜的金鑽鳳梨不咬口且多汁香甜，鳳梨富含營養跟膳食纖維，好處多多。

    台南市也展現友誼城市的熱情，特別致贈台南鳳梨給富良野高中，作為營養午餐水果。涉谷正文議長提到，富良野市與台南市已締結友好交流協定，並能感受到台南滿滿的熱情，富良野地區日台親善協會也希望能進一步促進這份友好交流，將更多優質的台南產物推展到國際上。

    富良野市議長渋谷正文在網路社群發文分享台南鳳梨的美好。（台南市府提供）

    富良野市議長渋谷正文在網路社群發文分享台南鳳梨的美好。（台南市府提供）

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