粽子成本上漲 台南餐飲產業工會連續3年送愛給身心障家庭

台南市勞工局結合台南餐飲產業工會，包粽送愛給身心障家庭。（記者劉婉君攝）

2025/05/23 17:28

〔記者劉婉君／台南報導〕端午節即將到來，雖然粽子的相關食材成本均上漲，台南市勞工局仍攜手台南市餐飲產業工會與喜憨兒台南庇護工場合作，動員志工包粽，並將粽子與油飯禮盒送給全市21個行政區共計85戶身心障礙家庭。另外，人安基金會善化平安站也預計於27日舉辦「寒士慶端午」送暖活動，不過目前仍缺約4成的經費。

為了送愛給弱勢勞工及身心障礙者家庭，台南市餐飲產業工會理事長郭國仁自掏腰包，採購食材，由志工動員洗粽葉、包粽，共計完成1200粿的肉粽，再與勞工局一起分送出去。

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郭國仁表示，工會自2017年開始，於每年端午節前夕由志工包粽後送給遭受職災的勞工，2023年起再加碼送給身障者家庭，送出的粽子數量也從1年6、700顆，增加至1200顆。

粽子內餡包括豬肉、鹹蛋黃、花生及花生粉等，郭國仁說，今年不論是粽葉、糯米、還是豬肉等食材，每一樣價格都上漲，成本較去年增加約1/3，但乃希望能透過粽子，讓身障者家庭及弱勢勞工可以感受到社會的關懷與愛。

勞工局長王鑫基表示，喜憨兒台南庇護工場也與全家便利商店合作，向社會善心人士募集認捐，再由庇護工場的員工手作油飯禮盒。勞工局同仁分送至身障者家庭時，也會藉機深入了解其生活與就業需求，提供相關的協助。

台南市勞工局結合台南餐飲產業工會，包粽送愛給身心障家庭。（記者劉婉君攝）

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