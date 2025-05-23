端午送暖 台南市府、人安基金會關懷助街友、寒士

人安基金會台南平安站舉辦清寒單媽、學子、寒士及街友端午送暖關懷活動，與寒士朋友一同過節。（台南平安站提供）

2025/05/23 17:03

〔記者蔡文居／台南報導〕端午佳節即將來臨，為讓街友感受到節慶溫暖與社會關懷，台南市社會局今天與與財團法人高雄市慈聯社會福利基金會在南市北區和順里活動中心舉辦「端午粽飄香 溫情滿人間」街友端午節關懷活動。副市長趙卿惠代表黃偉哲市長出席，發放應景的粽子與物資，現場並結合行動沐浴車、義剪、健康檢查等服務，約90位街友參加。

另外，人安基金會台南平安站今天也在北區挀興里活動中心舉辦清寒單媽、學子、寒士及街友端午送暖關懷活動，以「千千愛 粽福田」為主題，與寒士朋友一同過節，現場共發出340份粽子與健康包，象徵祝福與平安。台南市行善協會、傳愛社福協會及金都愛心會等單位也熱心響應，提供義診、義剪與節慶禮品。

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其中，45歲的郭女士，長年受身心疾病所苦，無法穩定就業，獨力撫養孩子，經濟壓力沉重。她坦言，常常覺得人生快撐不下去了。直到近期參加人安舉辦的母親節感恩歡唱會與端午送暖活動，她才第一次感受到「自己也值得被祝福」，哽咽地說，「謝謝人安在我最無助的時候伸手拉我一把。」

人安台南平安站長吳俊豪說，平安站常年提供防飢、防寒避暑、防病、工作轉介及三節關懷等服務。人生沉浮，在所難免，邀您伸手濟貧，陪伴寒士，讓他們失去的人生重新啟航，邀您每月918元，（拉一把），支持平安站寒士常年服務。

台南市社會局長郭乃文說，目前台南市列冊街友總共有281人，實際在街頭生活大約165人。今天活動現場特別展示街友培力成果，希望讓大眾看到對街友的協助不僅止於物質援助，也延伸至自立支持的訓練。

台南市社會局與高雄市慈聯社會福利基金會舉辦「端午粽飄香溫情滿人間」街友端午節關懷活動。（台南市社會局提供）

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