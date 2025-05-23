為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    去年凱米風災重創 杉林溪聯外道路投51線重建土牆

    杉林溪聯外道路去年遭風災沖毀，經搶修路基已復通，南投縣政府也向中央爭取獲得補助，將施作路基擋土牆，避免風災再造成交通中斷。（記者劉濱銓攝）

    杉林溪聯外道路去年遭風災沖毀，經搶修路基已復通，南投縣政府也向中央爭取獲得補助，將施作路基擋土牆，避免風災再造成交通中斷。（記者劉濱銓攝）

    2025/05/23 17:13

    〔記者劉濱銓／南投報導〕溪頭連接杉林溪的聯外道路投51線，是茶農前往茶區，以及遊客通往杉林溪園區的重要道路，去年在凱米風災阻斷數月搶通後，南投縣政府也向中央爭取8600萬元災修經費重建擋土牆，避免風災再造成交通中斷，預計明年1月底完工。

    縣府工務處說，投51線是溪頭通往杉林溪園區與茶區的交通要道，去年凱米風災造成邊坡與路基流失，道路中斷3個多月，重創杉林溪園區旅遊，茶農也無法到茶區，影響收成與生計，當時運用疊加貨櫃方式快速建立路基搶通。

    工務處說，雖然投51線前往杉林溪的道路已復通，但現有路基屬於臨時性搶修設施，經向中央爭取補助災修復建工程，已獲8600多萬元經費重建擋土牆，向地下打入基樁，在邊坡鑽入地錨，強化擋土牆拉力與承受力，現已發包施作，預計明年1月底完成。

    為防止施工期間影響觀光車輛通行，工程採「假日不施工」，提醒民眾平日行經工區，務必配合現場人員交管，維護施工安全與交通順暢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播