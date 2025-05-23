去年凱米風災重創 杉林溪聯外道路投51線重建土牆

杉林溪聯外道路去年遭風災沖毀，經搶修路基已復通，南投縣政府也向中央爭取獲得補助，將施作路基擋土牆，避免風災再造成交通中斷。（記者劉濱銓攝）

2025/05/23 17:13

〔記者劉濱銓／南投報導〕溪頭連接杉林溪的聯外道路投51線，是茶農前往茶區，以及遊客通往杉林溪園區的重要道路，去年在凱米風災阻斷數月搶通後，南投縣政府也向中央爭取8600萬元災修經費重建擋土牆，避免風災再造成交通中斷，預計明年1月底完工。

縣府工務處說，投51線是溪頭通往杉林溪園區與茶區的交通要道，去年凱米風災造成邊坡與路基流失，道路中斷3個多月，重創杉林溪園區旅遊，茶農也無法到茶區，影響收成與生計，當時運用疊加貨櫃方式快速建立路基搶通。

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工務處說，雖然投51線前往杉林溪的道路已復通，但現有路基屬於臨時性搶修設施，經向中央爭取補助災修復建工程，已獲8600多萬元經費重建擋土牆，向地下打入基樁，在邊坡鑽入地錨，強化擋土牆拉力與承受力，現已發包施作，預計明年1月底完成。

為防止施工期間影響觀光車輛通行，工程採「假日不施工」，提醒民眾平日行經工區，務必配合現場人員交管，維護施工安全與交通順暢。

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