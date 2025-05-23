來鹿港小鎮過端午節！3天連假推接駁車 交通管制公布

鹿港慶端陽是中台灣端午節的年度盛事，鹿港划龍舟移回福鹿溪辦理，同步推出夜間龍舟。（資料照）

2025/05/23 17:52

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮被封為最有端午傳統味，許多遊客都是唯一指名參加「鹿港慶端陽」系列活動。縣府與縣警局表示，今年端午連假有安排接駁車，建議民眾可以把車停放彰濱工業區，再搭車進入市區、龍舟場地來玩，才不會塞在車陣動彈不得！

縣府指出，今年連續3天端午連假都有接駁車，從中午12點一直行駛到晚間8點，尖峰時間的下午2點到下午6點，則是每15分鐘一班，其餘時段為30分鐘一班。行駛停靠點為天后路上的彰化縣旅客服務中心、文武廟、龍舟會場、鹿港天后宮停車場、台灣玻璃館。

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縣警局強調，由於端午連假除了龍舟場地會進行封閉，進入鎮區也會進行局部交管，建議民眾可以把車直接停放在彰濱工業區，腹地比較大，再靠著接駁車進入鎮區來遊玩，看龍舟賽，逛老街，可以更能暢遊鹿港。

警方指出，端午連假的鹿港小鎮，由於龍舟賽在員大排的福鹿溪段登場，3天連假都會封閉龍舟比賽場地的周邊道路。南岸封閉台17線到青雲路，北岸則是封閉台17線到沿海路，外地遊客要進入鹿港鎮，都會提早引導走台17線、南環路，再透過員大排144線銜接台76線，再行駛西濱或是國道。

鹿港慶端陽系列活動，今年推出接駁車，讓民眾把車停好，就可搭乘接駁車來遊玩。（取自鹿港慶端陽官網）

鹿港慶端陽系列活動，今年推出接駁車，讓民眾把車停好，就可搭乘接駁車來遊玩。（取自鹿港慶端陽官網）

鹿港慶端陽系列活動，由於鹿港鎮腹地小，龍舟場地空間有限，將進行封路與交通管制。（取自鹿港慶端陽官網）

鹿港慶端陽系列活動，由於鹿港鎮腹地小，龍舟場地空間有限，將進行封路與交通管制。（取自鹿港慶端陽官網）

鹿港慶端陽系列活動，由於鹿港鎮腹地小，龍舟場地空間有限，將進行封路與交通管制。（取自鹿港慶端陽官網）

鹿港慶端陽系列活動，由於鹿港鎮腹地小，龍舟場地空間有限，將進行封路與交通管制。（取自鹿港慶端陽官網）

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