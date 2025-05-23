海管處重申南方四島海淡持續供水 至今並無中斷

海管處澄清，東嶼坪海淡廠持續提供離島居民使用。（海管處提供）

2025/05/23 17:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕內政部國家公園署海洋國家公園管理處重視南方四島居民用水問題，多年來數次與澎湖縣政府、望安鄉公所溝通協調，攜手尋求解方。但近日傳出海管處「限制居民使用海淡水」及「直到議員考察，才逼得海管處同意居民使用海淡水」等不實謠言。海管處澄清，自2019年海水淡化廠啟用以來，即持續支援社區供水予居民使用，至今並無中斷。

海管處指出，國家公園設立之初，基於島上社區供應水資源有限，為避免駐島人員及公廁用水，影響居民使用，遂以公務需要申請設置小型海水淡化廠並支援社區供水協助居民接管使用。規劃飲用水與生活用水分離，海淡水水質穩定專供飲用水系統，而社區原有井水系統則提供生活用水系統。

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以東嶼坪而言，因社區生活用水系統效能不彰，居民必須依賴海淡水。以2024年度為例，海淡廠全年供應4347噸，分別供應村民用水3159噸、駐島公務單位用水834噸、公廁用水354噸，其中村民用水占比約72.7%。

根據權責規劃，離島水電供應與管理歸屬望安鄉公所。2022年9月相關單位齊聚東嶼坪現地會勘，決議包括：持續增闢可用水井以擴充水源；縣政府協助改善儲水設備及管線；落實飲、用分離，避免海淡水管線及井水管線混用，以減少浪費並確保飲水品質；輔導村民與各駐島單位成立生活用水合作社以強化水源涵養、設備維護及用水管理等工作。

海管處曾邀集相關單位，齊聚東嶼坪解決民生用水問題。（海管處提供）

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