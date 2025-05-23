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    台灣仲夏節今年首納鐵道旅遊 6、7、8月超多活動一次看

    「台灣仲夏節」今年首納鐵道旅遊，6、7、8月超多活動一次看。（觀光署提供）

    「台灣仲夏節」今年首納鐵道旅遊，6、7、8月超多活動一次看。（觀光署提供）

    2025/05/23 17:42

    〔記者吳亮儀／台北報導〕觀光署今天（23日）宣布「2025台灣仲夏節 Solar Festival in Taiwan」開幕，並發表仲夏節期間「台灣觀光100亮點」6、7、8月主打星縣市活動，也推出包括鐵道旅遊、美食茶咖啡冰品、音樂會藝術節及各地方亮點與觀光景點。

    觀光署表示，2025年台灣仲夏節首次納入「鐵道旅遊節」元素，以「節中有節」概念推出全新主題「跟著鐵道去旅行」。活動整合全台20個鐵道特色站點，鼓勵旅客搭乘大眾運輸，深入地方體驗在地文化與美食，並結合數位集章活動，推動永續旅遊，打造便捷且環境友善的旅行模式。

    觀光署推薦，今年台灣仲夏節整合四大主題活動，內容包含「夏至235」以北回歸線為軸，串聯山海景點與十大展館，並與五家旅行社推出「北回之巔 × 微笑南灣」多條主題路線，涵蓋嘉義、花東高山區域，延伸至澎湖、墾丁、大鵬灣等南灣海岸。

    「來呷茶咖冰」網羅台灣各地特色冰品、茶飲與咖啡，邀旅客品味沁涼滋味，感受仲夏風情；「台灣美食展」將於8月1日至8月4日盛大登場，呈現台灣地方經典美食魅力；「鐵道旅遊趣」鐵道旅遊節-跟著鐵道去旅行，串聯鐵道沿線風光及懷舊車站特色。

    觀光署也分享數位集章活動加碼抽好禮，自6月1日至9月1日推出數位「2025仲夏旅遊護照」，集結18個觀光圈超過300家合作業者，涵蓋食、宿、遊、購、行五大面向，提供專屬折扣優惠。

    觀光署今天在台北車站舉辦啟動記者會，觀光署周永暉署長、台灣觀光協會葉菊蘭榮譽會長、高鐵公司顏昭立副總經理、台鐵公司陳榮彬處長、台灣鐵道觀光協會杜微常務理事及各捷運公司等九個鐵道單位代表、國立故宮博物院徐孝德主任秘書等仲夏活動配合展館、各系列活動參與縣市、設計總監蕭青陽及影片創作者黃小玫皆出席，一同搖鈴為仲夏節啟航。

    另外，今年主場活動「仲夏來了in大鵬灣」將於6月7至8日，在大鵬灣濱灣碼頭隆重舉行。活動結合「水上遊憩」、「冰品品嘗」與「鐵道旅遊」三大主題，匯聚全台13個管理處精選的13款特色冰品，讓旅客一次品嚐台灣仲夏的消暑滋味。同時，觀光署也公布百大亮點縣市主打星，邀請民眾感受「台灣觀光100亮點」的精采與魅力。活動官網（https://summerfestival.taiwan.net.tw/）。＃

    「台灣仲夏節」今年首納鐵道旅遊，6、7、8月超多活動一次看。（觀光署提供）

    「台灣仲夏節」今年首納鐵道旅遊，6、7、8月超多活動一次看。（觀光署提供）

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