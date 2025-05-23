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    虎科大斥資3500萬 打造全國跨距最大光電風雨球場

    虎尾科技大學斥資3500萬元建置光電風雨球場由校長張信良（中）等人共同啟用。（記者黃淑莉攝）

    虎尾科技大學斥資3500萬元建置光電風雨球場由校長張信良（中）等人共同啟用。（記者黃淑莉攝）

    2025/05/23 17:14

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾科技大學斥資3500萬元打造的光電風雨球場今（23）日啟用，球場跨距34米、中間無落柱，容納3座標準籃球場，是全國跨距最大的風雨球場，且屋頂裝設太陽能板年發電量逾67萬度，不僅學生打球不用受天氣限制，還具節能減碳效益。

    今天啟用儀式由學校熱音社精彩表演揭幕，並由校長張信良與營造廠商3位總經理及學校師長、學生宿舍幹部委員會成員共同啟用後，籃球隊員隨即上場打一場三對三表演賽。

    張信良表示，為提供學生一處優質運動場域，學校斥資整建學生宿舍區籃球場為光電風雨球場，球場可供籃球、排球等運動使用，新球場採鋼骨人字形屋頂架設計，中間無柱遮雨的開放空間，提升場地通透性與使用彈性，並具良好的排水與防雨功能。

    張信良說，球場屋頂還鋪設太陽能板，設置容量361.6kWp，預估年發電量逾67萬度，所產生電力將售予台電，校方再透過光電設施導入，實踐綠能利用與能源循環。

    營造廠商總經理何自柔是虎科大校友，他指出，一般風雨球場跨距約20多公尺，虎科大這座跨距為全國最大達34公尺，讓學弟妹有更好的運動場域。

    學生宿舍幹部委員會會長王志嘉表示，光電風雨球場外觀新穎，整體設計也貼近學生實際需求，無論白天或夜間，場地的照明與安全性皆大幅提升，讓學生能好好運動，連過去遇到下雨就無法打球的困擾也解決，對學生來說，這不僅是運動場域的升級，更是生活品質的提升。

    張信良指出，有了這座風雨球場未來辦活動不再受天氣限制，且球場具節能減碳效益，學校未來還將在第3校區建置第2座風雨球場，提供學生更完善運動場域，維持身心健康。

    虎尾科技大學光電風雨籃球場跨距34米、中間無落柱，容納3座標準籃球場，是全國跨距最大的風雨球場。（記者黃淑莉攝）

    虎尾科技大學光電風雨籃球場跨距34米、中間無落柱，容納3座標準籃球場，是全國跨距最大的風雨球場。（記者黃淑莉攝）

    虎尾科技大學光電風雨籃球場跨距34米、中間無落柱，容納3座標準籃球場，是全國跨距最大的風雨球場。（記者黃淑莉攝）

    虎尾科技大學光電風雨籃球場跨距34米、中間無落柱，容納3座標準籃球場，是全國跨距最大的風雨球場。（記者黃淑莉攝）

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