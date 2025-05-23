屏東惡霸犬屢攻擊人狗 禍首「福將」沒入、飼主裁罰

咬人的惡霸犬「福將」被強制沒入。（民眾提供）

2025/05/23 16:51

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市大同高中人行道，20日深夜發生惡霸犬攻擊人狗事件，造成徐女及狗狗阿財被沒有繫繩的3隻惡霸犬咬的遍體鱗傷，其中一隻叫「福將」的惡霸犬是累犯，屏東縣政府農業處獲報將「福將」帶回没入，而林姓女飼主除了要面對被害人傷害告訴，也將被農業處依違反動保法裁罰。

被害的徐小姐指出，20日深夜她帶著飼養的柴犬，到屏東市大同高中散步，遇到林姓女子帶著4隻惡霸犬沒有繫繩，惡霸犬隨即攻擊柴犬，她抱起柴犬保護，也遭惡霸犬攻擊，身上多處被咬傷，現場有多人目擊。

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屏東縣政府農業處動保科表示，惡霸犬不是法定管制的犬隻，這隻攻擊人的惡霸犬叫「福將」曾有咬人紀錄，這次是第二次咬人，所以必須沒入帶回安置，再評估是否交由其他飼主收養，狗咬人都是飼主的疏失，狗主人應該要負全責，不能怪罪狗狗，林姓飼主上次已被罰了五萬元，這次又沒有繫繩並造成咬人及咬狗的事件，已違反動物保護法，這次將會加重處罰，金額可能罰五萬到十五萬元之間。

屏東警分局說，惡霸犬咬人的部分涉嫌傷害罪，咬狗則是毀損罪嫌，林姓女子除了要負起刑事責任外，還要面臨縣府的裁罰。

徐姓女子被惡霸犬咬的遍體鱗傷。（民眾提供）

警方獲報前往處理。（民眾提供）

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