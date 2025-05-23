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    澎湖北武跆拳道隊遠征嘉義市長盃全國跆拳道盃 藍凱元送機贈加菜金

    身兼澎湖縣跆拳道主委副議長藍凱元（左）致贈澎湖北武跆拳道1萬元加菜金。（許祿寶提供）

    身兼澎湖縣跆拳道主委副議長藍凱元（左）致贈澎湖北武跆拳道1萬元加菜金。（許祿寶提供）

    2025/05/23 17:01

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕金牌教練許祿寶領軍的北武跆拳道聯隊今（23）日跨海遠征嘉義市長盃全國跆拳道錦標賽，身兼澎湖縣跆拳道委員會主委的副議長藍凱元專程去送機，致贈加菜金10000元，鼓勵小選手們努力表現，為澎湖爭光。

    創造離島吉貝跆拳奇蹟的金牌教練許祿寶，前年舉辦首度離島全國性北武盃跆拳道錦標賽，由離島延伸到澎湖本島，成立北武聯隊，參加中小學跆拳道錦標賽一鳴驚人，22人參賽，摘下22金11銀9銅佳績，人人有獎。

    緣起於澎湖北海離島吉貝的北武跆拳道館，由退休警察許祿寶一手創建，創下全國跆拳道賽首度在澎湖離島中離島吉貝舉行的歷史紀錄，應前縣長賴峰偉之邀，逐漸往澎湖本島國中小扎根，先後在湖西國小、嵵裡國小、石泉國小、西溪國小、文澳國小等成立跆拳道社團，並延伸到澎南國中、馬公國中、中正國中。

    人民保母退休的許祿寶在吉貝派出所結束警察生涯公職，因此發願在離島吉貝義務散播跆拳道種子，成立北武跆拳道，前年更首度舉行離島全國性錦標賽，在各界支持下順利完成，打響北武跆拳名號，引起澎湖本島各學校矚目，掀起搶人大戰，許祿寶在完成歷史性任務，考慮推廣普及性，逐漸將重心轉移到澎湖本島，今年除了組隊跨海參加全國性跆拳道錦標賽外，第2屆北武盃跆拳道賽，8月也將在馬公正式登場。

    北武跆拳道聯隊跨到台灣參加嘉義市長盃全國跆拳道錦標賽。（許祿寶提供）

    北武跆拳道聯隊跨到台灣參加嘉義市長盃全國跆拳道錦標賽。（許祿寶提供）

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