南門、大有公有停車場試辦重機停機車格 每天不到2輛喊停

南門停車場機車格試辦重機停放，由於成效不佳已經取消。（記者謝武雄攝）

2025/05/23 16:59

〔記者謝武雄／桃園報導〕法令規定大型重型機車停車必須比照自用小客車，停放在汽車停車格，常導致汽、機車爭位問題，為此，桃園市政府交通局選擇桃園南門、大有兩公有停車場試辦重機停放在機車停車格，由於成效不佳，試辦5個月就喊停；市議員李宗豪昨質詢時認為這是選錯地點加上宣導不足所致，要求市府檢討。

交通局長張新福表示，去年2月到6月選擇南門、大有停車場試辦重型機車可停放在機車停車格，考量上述兩停車場使用率未滿載，對有實際停車需求的民眾影響較小，但按照現行法規，重型機車就是要停汽車停車格，因此未來試辦還是設置重型機車專用停車格為主，在中央法規尚未修訂前，暫不考慮開放機車停車格停放重機；至於試辦地點評估在風景區。

請繼續往下閱讀...

李宗豪認為，南門、大有地下停車場試辦機車停車格可停放重機，結果每個場一天停不到2輛，這是宣導不足，導致重機騎士根本不知道已經開放，加上法令規定讓重機騎士根本不敢進場，建議可以選擇路邊機車停車格試辦停放重機。

李宗豪表示，試辦的地點最好是重機族群活動範圍，其中大有停車場在殯儀館後面， 根本沒有重機出入，選擇這樣地點試辦結果可想而知，由於重機停放汽車停車格會排擠汽車停車需求，有些縣市已研議或試辦重機可停機車格，或許桃園可以參考外縣市做法。

李宗豪說，很多民眾到停車場停車，好不容易看到一個車位，結果停了一輛大型重型機車，明明停放機車的空位還可容納停放一輛汽車，卻還得另找車位，此外，重機騎士也抱怨，明明機車格就可以停放，如今卻要停在汽車停車位，往往計次變成計時，以南門停車場而言，每天停車費從10元變成150元也是一大負擔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法