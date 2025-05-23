「預告」中小學生手機管理草案 教育部6/1辦學生座談會

中小學生手機管理草案目前處於「預告」程序，教育部宣布，6月1日舉辦學生座談會（記者林曉雲攝）

2025/05/23 16:34

〔記者林曉雲／台北報導〕針對正預告的中小學生手機管理草案，教育部今（22日）日宣布，將於6月1日舉辦學生座談會，邀請全國學生團體及學生代表共同對話。

中小學生手機規範草案出爐，今年8月新學年起，學生帶手機到校上課禁用且由學校或各班統一保管。

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教育部「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則草案」，目前處於「預告」程序中，尚非定案，教育部表示，目的即在公開徵詢各方意見，教育部強調，政策並非強推，在公開預告期間，誠摯廣納各界意見，預告期間歡迎各界至公共政策網路參與平臺（https://gov.tw/qAR）提出建議與回饋。

教育部也表示，近期各界對於學生攜帶行動載具到校管理原則草案高度關注與討論，感謝大家在公共政策平台上積極表達意見，提供許多寶貴建議，特別是學生們對於校園事務的主動參與，在此議題上展現出成熟的思辨能力，教育部將彙整所有回饋建議及意見，審慎評估可行性，並納入後續研修的重要參據。

教育部說明，以高中階段為例，考量學生在課程上有查詢資料、記錄學習歷程與進行自主學習的實際需求，且已具備自主管理能力，因此草案內容是讓學校可依據教學需要，自行訂定管理方式。

此外，草案也要求學校在制定相關規範時，應透過校內既有民主機制，由學生、教師與家長代表共同參與討論，並建立違規處理、申訴與彈性調整等機制，以保障學生的參與權與表意權；其中，高級中等學校在訂定或增修管理規範時，應召開會議，並邀集教師、家長與學生等各方代表共同參與，且學生代表人數應不低於會議全體人數的三分之一，確保學生具有實質參與與決策影響力。

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