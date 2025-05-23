防柴山洪水溢掩 高雄鼓山843米長防汛圍牆完工

高市副市長林欽榮（左二）由水利局長蔡長展與海軍陸戰隊上校副參謀長伍得元陪同，視察鼓山三路軍方圍牆復建工程進度。（水利局提供）

2025/05/23 16:42

〔記者蔡清華／高雄報導〕為確保柴山逕流水及泥砂不再溢淹至逢甲路及美術館周邊地區，市府水利局優先完成鼓山三路至桃子園路共843公尺圍牆，今年汛期已具備防洪功能，七月將完成整體工程。

高市副市長林欽榮今（23）日由水利局長蔡長展與海軍陸戰隊上校副參謀長伍得元陪同，視察鼓山三路軍方圍牆復建工程進度及防汛整備情形，工程自2月底開工以來不斷趕工，圍牆已初步完工。

請繼續往下閱讀...

水利局表示，本工程為中央補助3千3百萬災修工程，重建鼓山三路及桃子園路軍方圍牆約843公尺，考量原磚牆結構老舊，水利局改採鋼筋混凝土擋土牆兼具擋水功能，另查海軍陸戰隊隊史館後方於凱米颱風時也有溢淹至桃子園路，所以將矮牆加高30分．長度約219公尺，整體圍牆重建與改善全部約1062公尺。

水利局並已完成鼓山三路至桃子園路區域的箱涵檢視及清疏，軍方亦完成營區內大排溝清疏，並完成坡面裸露區植生工程，水利局亦協助軍方完成清疏沉砂滯洪池2315立方公尺，以維持營區內水土保持及排水設施。

水利局另投入1100萬將鼓山三路人行道拓寬為3公尺，長約620公尺，採PC刷毛鋪面並種植喬木，加強擋土牆面與道路環境美化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法