為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    係真ㄟ！鰻魚飯199吃到飽 台61線口湖休息站限定到6月底

    推廣雲林口湖鰻魚，口湖金湖休閒農業發展協會、台灣在地農經整合協會、小農聯盟福利中心及在地業攜手推出端午節促銷活動。（吳瑞忠提供）

    推廣雲林口湖鰻魚，口湖金湖休閒農業發展協會、台灣在地農經整合協會、小農聯盟福利中心及在地業攜手推出端午節促銷活動。（吳瑞忠提供）

    2025/05/23 16:34

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕為推廣國產鰻魚，口湖金湖休閒農業發展協會、台灣在地農經整合協會、小農聯盟福利中心今（23）日在台61線口湖休息站，舉辦雲林鰻魚及水產品促銷活動，配合端午節推出鰻魚肉粽外，還有烏魚子肉粽，且即日起至6月底在口湖休息站推出鰻魚飯199元吃到飽限定活動。

    台灣鰻魚養殖超過50年，雲林口湖鄉更是鰻魚的故鄉，養殖面積超過200公頃，年產量約有2500公噸，高居全國之冠，這幾年口湖在地養殖漁民除新鮮鰻，也推出各種鰻魚加工商品，為協助漁民推廣國產鰻魚，台灣在地農經整合協會結合金湖休閒農業發展協會、縣府及業者，搭配節慶推出促銷活動。

    台灣在地農經整合協會祕書長吳瑞忠指出，端午節就是要吃粽子，這次推出鰻魚粽、鰻魚酸菜粽、烏魚子肉粽，限量500顆，每顆外帶90元，可直接到61線口湖休息站洽購或洽詢（05）7895475金湖休閒農業發展協會。

    雲林縣副縣長謝淑亞表示，台61線口湖休息站是全國第一座省道休息站，年節期間返鄉及出遊人潮必經的休息地點，站內滿滿都是雲林良品及雲林各式農漁產品，為雲林農友創造商機，也為雲林良品打響口碑。

    吳瑞忠說，這次協會與口湖鰻魚業者及在地農漁民在端午節推出促銷活動，除在台61線口湖休息站，還有台61線新竹新豐休息站、台中大安休息站及國5石碇服務區、國1西螺服務區、小港機場也同步上架，讓南來北往的國人都能吃到外銷日本規格的優質美味鰻魚。

    另口湖休息站有限定版活動，包括至6月底有每日199元鰻魚飯吃到飽，且前5名是整尾蒲燒鰻魚，還有鰻魚肉粽、烏魚子肉粽套餐組合搭配虱目魚丸湯只要99元。

    鰻魚酸菜肉粽。（吳瑞忠提供）

    鰻魚酸菜肉粽。（吳瑞忠提供）

    鰻魚飯。（吳瑞忠提供）

    鰻魚飯。（吳瑞忠提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播