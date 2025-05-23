係真ㄟ！鰻魚飯199吃到飽 台61線口湖休息站限定到6月底

推廣雲林口湖鰻魚，口湖金湖休閒農業發展協會、台灣在地農經整合協會、小農聯盟福利中心及在地業攜手推出端午節促銷活動。（吳瑞忠提供）

2025/05/23 16:34

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為推廣國產鰻魚，口湖金湖休閒農業發展協會、台灣在地農經整合協會、小農聯盟福利中心今（23）日在台61線口湖休息站，舉辦雲林鰻魚及水產品促銷活動，配合端午節推出鰻魚肉粽外，還有烏魚子肉粽，且即日起至6月底在口湖休息站推出鰻魚飯199元吃到飽限定活動。

台灣鰻魚養殖超過50年，雲林口湖鄉更是鰻魚的故鄉，養殖面積超過200公頃，年產量約有2500公噸，高居全國之冠，這幾年口湖在地養殖漁民除新鮮鰻，也推出各種鰻魚加工商品，為協助漁民推廣國產鰻魚，台灣在地農經整合協會結合金湖休閒農業發展協會、縣府及業者，搭配節慶推出促銷活動。

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台灣在地農經整合協會祕書長吳瑞忠指出，端午節就是要吃粽子，這次推出鰻魚粽、鰻魚酸菜粽、烏魚子肉粽，限量500顆，每顆外帶90元，可直接到61線口湖休息站洽購或洽詢（05）7895475金湖休閒農業發展協會。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，台61線口湖休息站是全國第一座省道休息站，年節期間返鄉及出遊人潮必經的休息地點，站內滿滿都是雲林良品及雲林各式農漁產品，為雲林農友創造商機，也為雲林良品打響口碑。

吳瑞忠說，這次協會與口湖鰻魚業者及在地農漁民在端午節推出促銷活動，除在台61線口湖休息站，還有台61線新竹新豐休息站、台中大安休息站及國5石碇服務區、國1西螺服務區、小港機場也同步上架，讓南來北往的國人都能吃到外銷日本規格的優質美味鰻魚。

另口湖休息站有限定版活動，包括至6月底有每日199元鰻魚飯吃到飽，且前5名是整尾蒲燒鰻魚，還有鰻魚肉粽、烏魚子肉粽套餐組合搭配虱目魚丸湯只要99元。

鰻魚酸菜肉粽。（吳瑞忠提供）

鰻魚飯。（吳瑞忠提供）

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