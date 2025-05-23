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    包青天開鍘！造價40萬全台最大「龍頭鍘」開光

    小琉球壇聖堂龍頭鍘，長逾100公分、造價達40萬元。（開基玉皇宮提供）

    小琉球壇聖堂龍頭鍘，長逾100公分、造價達40萬元。（開基玉皇宮提供）

    2025/05/23 16:34

    〔記者王姝琇／台南報導〕小琉球壇聖堂包府千歲、龍頭鍘到台南開基玉皇宮開光，罕見相傳專鍘皇親國戚的龍頭鍘，樟木製，長逾100公分，造價達40萬元，吸引民眾圍觀熱議。

    壇聖堂拜包府千歲來自6年前李姓堂主的夢境，夢中除了希望他雕塑包府千歲金身，還出現龍頭鍘意象。壇聖堂2年前從家廟升格為公堂，李堂主到東港尋求雕佛大師，以樟木雕刻1尺6的包青天，還找1塊4尺樟木，雕塑目前全台最大3尺6龍頭鍘，到開基玉皇宮正式開光啟用。

    鍘刀是包公獨特的配備，據史載，包青天有先斬後奏之權，公堂上的鍘刀配置龍頭、虎頭和狗頭鍘各一，龍頭鍘皇親國戚、虎頭鍘文武百官、狗頭鍘對付平民百姓。李堂主說，神明指示製作龍頭鍘，4尺樟木製成目前全台最大3尺6龍頭鍘，斥資40萬元，其他兩鍘目前尚未有指示。

    壇聖堂包府千歲、龍頭鍘在玉皇宮開光完成，一行人即轉往台南三協境南沙宮（開基包公廟）過爐，南沙宮內即祀有3種鍘刀，但尺寸規格較小；隨後搭快船從東港返回小琉球入火安座。

    小琉球壇聖堂包府千歲、龍頭鍘到台南開基玉皇宮進行開光儀式。（開基玉皇宮提供）

    小琉球壇聖堂包府千歲、龍頭鍘到台南開基玉皇宮進行開光儀式。（開基玉皇宮提供）

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