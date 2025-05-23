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    嘉義縣5學生奮發向上 榮獲總統教育獎

    東石高中莊宇僑。（東石高中提供）

    東石高中莊宇僑。（東石高中提供）

    2025/05/23 16:49

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年總統教育獎得獎者昨天揭曉，嘉義縣有5名學生獲獎，東石高中莊宇僑、新港藝術高中陳柏呈、新港國中董晏鈞、民和國中莊凱丞及茶山國小汪麗晴突破人生困境，展現積極向學的精神，獲得肯定。

    嘉義縣政府教育處指出，獲獎孩子證明永不放棄，就能獲得翻轉命運的機會，得獎學生將獲總統頒發獎狀、獎座及獎助學金，大專組每名25萬元、高中組20萬元，國中組及國小組各15萬元。

    東石高中莊宇僑自幼由外公外婆照顧，求學中接觸角力運動，上課與訓練時也要打工分擔家計，高一起連續稱霸全中運與全國賽事，今年全中運奪金完成二連霸壯舉，6月將代表台灣前進吉爾吉斯參加國際賽事。

    新港藝高陳柏呈由祖父母撫養長大，國中住校練習棒球，假日返家幫祖父母擺攤貼補家用，高中時擔任班長、班聯會長、學生典禮大隊長及社會服務社長等職務，展現出色的領導與執行能力。

    新港國中董晏鈞與母親相依為命，母親在廟前擺攤，她在攤位讀書，在市場裡學會與面對顧客及整理財務，學習表現優秀，多次參加校內外的語文、書法、縣運動會、全國數學競賽、國際數學競賽、縣級全國國際藝術繪畫競賽、校內田徑隊、弦樂團比賽獲獎。

    民和國中莊凱丞住在阿里山鄉山美部落，是學習障礙類特殊教育學生，他勤學精神，多次參與科學競賽，在去年原住民族雲端科展獲佳績，獲獎後，他更決定將總統教育獎學金捐給台積電青年築夢計畫「學習無分別，科學無障礙」學習障礙科學營，幫助更多出身偏鄉的學習障礙生。

    茶山國小汪麗晴住在阿里山茶山部落，家境清寒，年幼時父母離異，10歲時喪父，由姑姑及姑丈撫養長大，她成績優異，帶領學弟妹參與各項學校與文化傳承活動。

    新港藝高陳柏呈。（嘉義縣政府提供）

    新港藝高陳柏呈。（嘉義縣政府提供）

    新港國中董晏鈞。（嘉義縣政府提供）

    新港國中董晏鈞。（嘉義縣政府提供）

    民和國中莊凱丞。（嘉義縣政府提供）

    民和國中莊凱丞。（嘉義縣政府提供）

    茶山國小汪麗晴。（嘉義縣政府提供）

    茶山國小汪麗晴。（嘉義縣政府提供）

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