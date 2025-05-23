慈善基金會頒贈助學金 李棟樑鼓勵學子奮發向學貢獻社會

李棟樑董事長頒贈助學金並與學生合影。（軍聞社提供）。

2025/05/23 15:50

〔記者羅添斌／台北報導〕「財團法人懷恩社會福利慈善事業基金會」與「財團法人陳玲社會福利慈善事業基金會」今天舉行「人間有愛‧助學無礙助學金」頒獎典禮，基金會創辦人李棟樑表示，籌辦助學金頒贈活動，是希望能夠發揮鼓勵的力量，期盼同學們都能克服困境、努力向學，未來在各個領域都能成為精英貢獻社會，同時，也做一個有溫度的人、有能力照顧他人。

李棟樑長期秉持「關懷教育，博愛為仁」理念，並關注教育資源的公平分配與弱勢學生的生活支持，特別設立「人間有愛‧助學無礙助學金」，希望能發揮「鼓勵的力量」，資助清寒與身心障礙學生積極進取，奮發向學。

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典禮今在臺北市晶華酒店典禮廳舉行，臺北市共有87所國高中及4所特教學校報名，共220位同學獲獎，由創辦人李棟樑董事長邀請馬英九前總統、臺灣教育大學系統總校長吳清基及各董事代表共襄盛舉，先後發放總計110萬元助學金。

李棟樑表示，「人間有愛，助學無礙」助學金頒贈已是第十四屆，這十四年來共致贈10,101位同學助學金，其中臺北市有3,501位，此外，今年也額外增加了2,400個獎助名額，由各地方政府轉贈給資源薄弱的家庭，期望能夠發揮拋磚引玉的功能，讓社會各界都能一起來關心教育、關懷弱勢。

李棟樑董事長頒贈助學金。（軍聞社提供）

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